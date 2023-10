Chmiel to główny składnik piwa odpowiadający ja jego aromat, działanie oraz smak. Niestety w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi plony chmielu oraz jego smak mogą ulec zmianie - pisze portal Interia.pl.

Problemy z uprawą chmielu odbiją się na smaku i cenie piwa. / fot. Kuba

Jak pisze portal, zmieniający się klimat, a co za tym idzie coraz wyższe temperatury i susze, mocno wpłyną na uprawy chmielu. To z kolei przełoży się na smak i zapach piwa, które zdaniem ekspertów, przez coraz trudniejszy dostęp do chmielu, będzie coraz droższe.

Z nowego badania opublikowanego przez czasopismo naukowe "Nature" wynika, że jakość i ilość chmielu będą zmieniać się wraz z postępującymi zmianami klimatu. Czynniki te będą mieć z kolei wpływ na smak i cenę piwa w przyszłości. Warunki pogodowe wpłyną również na zawartość alfa-kwasów w chmielu, a to one nadają piwu charakterystyczny smak i zapach - informuje portal.

