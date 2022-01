Duży koncern piwny wydał 12 mln zł na inwestycję

Nowa inwestycja Carlsberg Polska w Browarze Kasztelan w Sierpcu to maszyna do mycia butelek zwrotnych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 12 mln zł.





Nowa inwestycja Carlsberg Polska w Browarze Kasztelan o wartości 12 mln zł. / fot. materiały prasowe

Projekt wprowadzenia do użytku nowej myjki do butelek trwał ponad rok – od prac budowlanych, po rozruch i niezbędne testy. Dla nowej maszyny wybudowane zostało specjalne pomieszczenie o wymiarach blisko 550m3. Nowa myjka w Browarze Kasztelan pozwoli na mycie nawet 53 tys. butelek na godzinę i zmniejszenie zużycia wody o 43%, oszczędność ciepła o blisko 30% oraz zużycia sody o 40%. Inwestycja wpłynie również na zmniejszenie awaryjności linii i bezpieczeństwo pracy operatorów.

Nowa inwestycja Carlsberg Polska w Browarze Kasztelan o wartości 12 mln zł.

Carlsberg Polska w swojej strategii Together Towards Zero do 2030 r. chce zredukować o 30% emisję dwutlenku węgla typu beer-in-hand w łańcuchu wartości.

- Nowa myjka w Browarze Kasztelan to kolejna inwestycja pomagająca nam zrealizować strategię Together Towards Zero. Jej celem jest ograniczenie m.in. zużycia wody i śladu węglowego, a w przyszłości osiągnięcie neutralności pod kątem emisji CO2. To też ważny krok przedłużający życie butelki zwrotnej, która jest jednym z najbardziej ekologicznych opakowań na rynku FMCG – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska.