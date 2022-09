Dwutlenek węgla w browarach. Czy produkcja piwa jest zagrożona?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 31-08-2022, 11:14

Dwutlenek węgla jest niezbędny do produkcji piwa. Jak w obecnej sytuacji, gdzie pojawił się problem z dostępnością CO2, radzą sobie browary, mówi Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber.

Jak w obecnej sytuacji, gdzie pojawił się problem z dostępnością CO2, radzą sobie browary? / fot. JS

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Problem z dostępnością dwutlenku węgla to kolejne wyzwanie, z którym musi borykać się branża spożywcza. Jak radzą sobie w tej sytuacji browary?

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber: Jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, to sytuacja bardzo szybko się rozwinęła. Skala problemu chyba nie do końca była wszystkim znana, jak wiele różnych gałęzi przemysłu spożywczego dwutlenkiem węgla operuje na co dzień przy produkcji. Podobnie jest w branży piwnej, gdzie dwutlenek węgla kojarzymy głównie z bąbelkami w piwie. W tradycyjnym browarnictwie, w browarze Amber i innych małych browarach, piwo nasycone jest dwutlenkiem węgla, który w większości powstaje w procesie fermentacji. Oczywiście z drobnymi wyjątkami i upraszczając cały proces produkcyjny.