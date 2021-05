Ekipa Friza sięga po piwo BUH i współpracę z Januszem Palikotem

Po sukcesie lodów Ekipa, które powstały we współpracy producenta PPL Koral z popularnymi youtuberami, teraz do współpracy z Ekipą Friza ruszyli Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki. Piwo BUH pojawiło się w debiutanckim singlu Ekipy.

Autor: Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 15:33

fot. za youtube

"Ekipa" i jej lider - Karol "Friz" Wiśniewski - to grupa czołowych polskich youtuberów założona w 2018 roku. Początkowo Friz nagrywał filmy związane z tematyką gier, a obecnie jego kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów. Na początku roku youtuberzy ogłosili, że pracują nad swoją debiutancką płytą i od tamtej pory wpuszczają do sieci kolejne teledyski, do których zdjęcia realizowali także na Zanzibarze i w Dubaju.

Debiutancki singiel EKIPY "Chill" pojawił się już na platformach streamingowych, a w nim wystąpiło piwo BUH produkowane przez spółkę Przyjazne Państwo, stworzoną przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego.

- Był Iggy Pop, czyli klasyka. Teraz czas na młodzieńczą energię! Już o 18:00 zobaczycie efekty współpracy BUH - Przyjazne Państwo z Ekipą! – napisał Janusz Palikot w mediach społecznościowych 1 maja.

buh.jpg

Piwo BUH miało premierę w styczniu 2021 r. To piwo powstające z dodatkiem suszu konopnego.

Przyjazne Państwo tworzą: Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i Tomasz Czechowski. Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy, prezenter TVN i showman, jednocześnie rozwija swoją sieć restauracji – Niewinni Czarodzieje. Janusz Palikot z branżą napojów jest związany od 30 lat, z kilkuletnią przerwą na politykę. W 2018 roku od Marka Jakubiaka odkupił historyczny, małopolski browar – Tenczynek. Stworzył też trzy kolejne biznesy: Tenczyńska Okovita, Tenczynek Bezalkoholowe i Alembik Polska, które zanotowały rekordowe kwoty w emisjach crowdfundingu udziałowego. Trzecim wspólnikiem Przyjaznego Państwa SA jest Tomasz Czechowski, zaangażowany w rozwój marki piw rzemieślniczych Doctor Brew oraz licznych projektów w branży gastronomicznej.