Dyrektor generalny Anheuser-Busch mówi, że partnerstwo Bud Light z osobą transpłciową nie miało dzielić. "Zajmujemy się łączeniem ludzi przy piwie” – powiedział Brendan Whitworth.

AB InBev traci przez partnerstwo marki Bud Light z osobą transpłciową; fot. instagram

Anheuser-Busch odnotował spadek wartości o ponad 5 miliardów dolarów, co ma związek z ogłoszonym partnerstwem brandingowym z kontrowersyjną 26-letnią transpłciową influencerką.

W Internecie opublikowano filmy pokazujące, jak konsumenci wyrzucają puszki i butelki Bud Light do koszy na śmieci, a zawartość wylewają do zlewów. Niektórzy nagrywali, jak niszczą puszki z piwem. Do bojkotu przystąpił słynny muzyk - Kid Rock.

Brendan Whitworth, CEO AB InBev podkreślał, że produkty jego firmy mają służyć jako spoiwo społeczne, a nie klin.

Bud Light to według różnych danych najpopularniejsza marka piwa w Ameryce.

Anheuser-Busch: osoba transpłciowa promuje piwo Bud Light

Na swoich kontach w mediach społecznościowych, które przyciągają 10 milionów followersów (także hejterów) opublikowała na początku kwietnia post promujący konkurs March Madness Bud Light, w którym można wygrać 15 tys. dol. Firma z kolei wyprodukowała specjalnie wykonane puszki z podobizną Mulvaney, aby upamiętnić partnerstwo.

Bojkot piwa Bud Light

Niektórzy fani marki Bud Light zareagowali gniewem, potępiając producenta piwa za sponsorowanie transpłciowej kobiety i wspieranie wartości LGBTQ+.

W Internecie opublikowano filmy pokazujące, jak konsumenci wyrzucają puszki i butelki Bud Light do koszy na śmieci, a zawartość wylewają do zlewów. Niektórzy nagrywali, jak niszczą puszki z piwem.

Muzyk Kid Rock, który jeszcze niedawno występował na koncertach sponsorowanych przez producenta piwa Bud Light, dał wyraz swojemu niezowoleniu… „rostrzeliwując” skrzynki z piwem. Raper poczuł się zdradzony poprzez współpracę koncernu z transpłciowym influencerem. Dla konserwatywnego muzyka to zdecydowanie zbyt wiele, dlatego nagrał filmik, w którym mówi, że „dziadek czuje się dziś trochę rozbrykany”, po czym bierze do rąk karabin i zaczyna strzelać do skrzynek z piwem.

Reakcja skłoniła nawet lokalnego dystrybutora piwa w Missouri do odwołania występu słynnych koni Budweiser Clydesdale z powodu obaw o bezpieczeństwo personelu.

Eksperci branżowi mówili w wywiadzie dla "The Post", że wydaje się, że kontrowersje mogą doprowadzić do pełnego bojkotu produktów Anheuser-Bush.

Dylan Mulvaney, artystka teatralna, która w zeszłym roku zyskała sławę, dokumentując swoją zmianę płci w serialu na TikToku, nie odpowiedziała bezpośrednio na reakcję, ale odniosła się do klimatu dla osób LGBTQ+ w Stanach Zjednoczonych w znanym podcaście, do którego ją zaproszono. Powiedziała, że ​​środowisko stało się bardziej wrogie i groźne.

Oświadczenie Anheuser-Busch

Whitworth, który powiedział, że jest odpowiedzialny za to, by "każdy konsument czuł się dumny z piwa, które warzymy", nie odniósł się wprost do partnerstwa w piątkowym oświadczeniu.

Rzecznik firmy powiedział wcześniej, że "Anheuser-Busch współpracuje z setkami wpływowych osób w swoich markach jako jeden z wielu sposobów autentycznego łączenia się z odbiorcami z różnych grup demograficznych".

Kultowe piwo Bud Light

Bud Light to według różnych danych najpopularniejsza marka piwa w USA. Jasne piwo zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1982 roku i jest znane dzięki kobaltowo-niebieskiej etykiecie.

Ten orzeźwiający trunek o delikatnym chmielowym aromacie ma 4,1 proc. alkoholu. Jednak miłośnicy piwa często twierdzą, że brakuje mu charakteru.

