Warka, marka piwna, na stałe weszła do świata gamingu, nie ustaje w tworzeniu angażujących aktywności dla gamerskiej społeczności. Po wielkim sukcesie trzeciej edycji turnieju Warka Planet of Gamers Cup, nadszedł czas na Gamingowe Czwartki, czyli cykliczne aktywacje dla gamerów, w tym konkursy, ciekawostki czy streamy. W ostatni czwartek kwietnia miał miejsce wielki start projektu, któremu towarzyszył konkurs z cennymi nagrodami.

Warka rusza z akcją "Gamingowe czwartki"/fot. materiały prasowe

Warka rusza z akcją "Gamingowe czwartki"

Stworzona trzy lata temu platforma Warka Planet of Gamers wciąż się rozwija. Na początku roku pojawił się na niej nowy, dedykowany graczom produkt – Warka 0.0% Energy. Teraz marka przygotowała Gamingowe Czwartki. Dzięki temu Warka będzie obecna w naturalnym środowisku gamerów – na Discordzie, Twitchu oraz YouTube.

W ramach Gamingowych Czwartków od maja na Discordzie zbierane są zgłoszenia z klipami najlepszych akcji przeprowadzanych przez graczy. W ostatni czwartek każdego miesiąca czterech wybranych rotujących twórców, należących do POG SQUAD, wybierze ze społeczności na Discordzie graczy, którzy dostaną unikalną możliwość dołączenia do streamów swoich idoli. Przez cały czas trwania projektu marka będzie budowała zaangażowaną społeczność na Discordzie, która nie tylko otrzyma przestrzeń do gamingowych rozmów, ale również zyska unikalną szansę wirtualnego spotkania ze swoimi ulubionymi gamerami pod skrzydłami Warki.

Wszystko rozpoczęło się od edycji specjalnej. 27 kwietnia podczas pierwszego Gamingowego Czwartku, rozstrzygnięty został konkurs, polegający na odpowiedzi na zadanie na Discordzie – do wygrania były cenne nagrody: gamingowy komputer i customowana konsola wraz z monitorem. Dodatkowo, tego dnia odbyły się dedykowane streamy topowych gamerów.

– Dzięki powołaniu do życia platformy Warka Planet of Gamers udało nam się wejść na stałe do świata gamingu i zbudować mocną relację z gamingową społecznością – tłumaczy Marcin Drożyński, Senior Brand Manager Warki. – Po sukcesach trzech edycji turnieju Warka Planet of Gamers Cup przyszedł czas na rozszerzenie naszej obecności w gamingowym ekosystemie i stworzenie całorocznych aktywności, czyli Gamingowych Czwartków – dodaje Drożyński.

Za nami trzecia edycja Warka Planet of Gamers Cup

Warka po raz trzeci podbiła świat młodych dorosłych konsumentów – turniej, który odbył się 16 kwietnia br. wyświetlono w dniu wydarzenia ponad 1 mln razy. Tym razem popularni gamerzy zmierzyli się ze sobą w parach, a tytuł Mistrzów Warka Planet of Gamers Cup zdobyli ex aequo Pago&Kinga oraz Joshi&Jcob. Wydarzenie poprowadził bohater tegorocznych spotów Warki – Krzysztof Ibisz. Energetycznego orzeźwienia zawodnikom na turnieju dostarczała nowość Warka 0.0% Energy. Cały turniej do obejrzenia na YT.

Przy realizacji projektu współpracują: 2012 Agency, TWIN i FRENZY. Działania PR prowadzi agencja HOPE. Media planuje i kupuje Starcom.

