Gingers zniknął z rynku? Co stało się ze słynną marką piwa imbirowego?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 13-07-2022, 11:26

Gingers był pierwszą produkowaną w Polsce masowo marką piwa imbirowego. Choć produkt był hitem sprzedaży w pierwszej dekadzie XXI wieku, od jakiegoś czasu trudno znaleźć go w sklepach. O to, co stało się z Gingersem zapytaliśmy właściciela marki, Kompanię Piwowarską.

Dlaczego Gingers zniknął z rynku? Niestety, fani imbirowego piwa będą rozczarowani. fot. za YouTube

Gingers zadebiutował na rynku w 2003 r. Pierwsza produkowana masowo nad Wisłą marka piwa imbirowego z miejsca podbiła serca polskich konsumentów;

Od 2008 roku Gingersa wraz z całym Browarem Belgia przejęła Kompania Piwowarska.

Co najmniej od kilku lat Gingersa trudno kupić w sklepach. Czy popularne przed laty imbirowe piwo rzeczywiście zostało wycofane ze sprzedaży?

Kiedy Gingers pojawił się na rynku?

Gingers pojawił się w Polsce w 2003 r. jako pierwsze produkowane na dużą skalę piwo imbirowe na rynku. Producent, czyli kielecki Browar Belgia, zachwalał nowość w następujący sposób:

Kolorystyka opakowania ma sugerować orzeźwiający smak nowego produktu. Piwo dzięki imbirowi charakteryzuje się mniejszą goryczą i specyficznym aromatem. Jego podstawę stanowi tradycyjny pilsner - można przeczytać na stronie opakowania.com.pl

Gingers zawierał 4,7 proc. alkoholu. Był sprzedawany w butelkach i puszkach o pojemności 0,5 litra. Producent nie ukrywał, że Gingers to propozycja skierowana przede wszystkim do kobiet.

- Grupa docelowa to głównie kobiety w wieku 25-35 lat o wyższym statusie społecznym, średnim i wyższym wykształceniu, mieszkające w miastach - mówił Aleksander Chmielewski, dyrektor generalny Browaru Belgia w rozmowie ze "Światem Alkoholi"

Sugerowana cena detaliczną Gingersa skalkulowano w 2003 roku w przedziale 2,20-2,70 zł.

Gingers rośnie w siłę. Lider sprzedaży i nowe smaki

Gingers bardzo szybko przypadł Polakom do gustu. Jak podawał poznański Instytut Badań Opinii i Rynku PENTOR, w samym 2003 roku sprzedaż imbirowego piwa z Browaru Belgia sięgnęła 200 tys. hektolitrów. Gingers został tym samym liderem kategorii piw smakowych w Polsce. W 2004 r. w sklepach do 400 mkw. powierzchni Gingers sprzedawał się równie dobrze co Redd's mocno dystansując Karmi.

Rynkowy debiut Gingersa branżowa prasa określała jako "spektakularny."

– W roku 2003 r. Gingers sprzedał się aż szesnaście razy lepiej niż planowaliśmy. (...) Obecnie jego udział w tym segmencie wynosi około 20 proc. i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych piw w swojej kategorii. Oczywiście w związku z dużą konkurencją utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży wymaga od nas szeregu działań marketingowych i sprzedażowych - mówił we wspomnianym wywiadzie Aleksander Chmielewski.

Producent postanowił pójść za ciosem nie tylko nasilając działania marketingowe (była to m.in. loteria z 31 skuterami do wygrania), ale także wprowadzając nowe formaty i warianty smakowe.

Jeszcze w 2003 r. ofertę uzupełnił Gingers Cinnamon, a w 2007 r. Gingers Lime z limonką. Piwo można było kupić także w mniejszej butelce o pojemności 0,33 litra.

Czas prosperity Gingersa na polskim rynku trwał jeszcze przez kilka kolejnych lat, a w ucho wpadała słynna telewizyjna reklama z "rimbi rimbi":

W 2007 roku marka zanotowała w Polsce 20 proc. udziałów pod względem wartości sprzedaży w segmencie piw aromatyzowanych.

Przejęcie Browaru Belgia i zmierzch Gingersa

W 2008 roku produkujący Gingersa Browar Belgia został przejęty przez Kompanię Piwowarską. Transakcja miała przyspieszyć rozwój kieleckiego browaru, jednak już w 2009 r. KP mocno ograniczyła produkcję w browarze i zwolniła część załogi. Produkcji piwa w "Belgii" zaprzestano ostatecznie we wrześniu 2009 roku.

Wspomniane zawirowania nie wpłynęły jednak w żaden sposób na Gingersa, a przynajmniej nie od razu. Produkcję imbirowego piwa przeniesiono, a Kompania Piwowarska odświeżyła wizerunek marki, o czym pisaliśmy w 2008 roku: Gingers odświeża wizerunek

Jednak pod koniec drugiej dekady XXI wieku Gingersa coraz trudniej było znaleźć w sklepach. Choć jeszcze w sierpniu 2019 r. jeden z użytkowników serwisu ocen-piwo.pl informował, że piwo jest dostępne w "hurtowych ilościach" w sieci Aldi, o tyle od 2020 roku użytkownicy w komentarzach już wyłącznie ubolewają nad niedostępnością Gingersa w jakimkolwiek kanale sprzedaży.

Czy to oznacza, że Gingers zniknął z rynku? Zapytaliśmy o to producenta.

Dlaczego Gingers zniknął z rynku?

Niestety, Kompania Piwowarska potwierdza informacje o wycofaniu Gingersa ze sprzedaży:

- Kompania Piwowarska zakończyła sprzedaż piwa Gingers w marcu 2020 r i nie planuje ponownego wprowadzenia produktu na rynek. Główną przyczyną było spadające z roku na roku zainteresowanie konsumentów tym gatunkiem piwa - poinformowała nas Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Sytuacja jest więc jasna. Przez chwilę nasze wątpliwości wzbudził fakt, że o ile strona Kompanii Piwowarskiej nie wymienia już Gingersa w zakładce "nasze piwa", o tyle na stronie korporacyjnej Asahi, właściciela KP, jeszcze pod koniec czerwca można było znaleźć Gingersa w towarzystwie takich piwnych brandów jak Pilsner Urquell, Kozel, Tyskie czy Lech.

Czy zatem Gingers został wycofany tylko z Polski, ale dostępny jest na innych rynkach?

Iwona Jacaszek-Pruś rozwiała nasze wątpliwości precyzując, że obecność grafiki Gingersa na stronie Asahi była po prostu nieaktualną informacją, która została skorygowana.

Tak więc nie ma już wątpliwości - to koniec Gingersa. Popularna przed laty marka piwa imbirowego zniknęła z rynku po 17 latach. Będziecie tęsknić?