Gingers zniknął z rynku. Co stało się ze znaną marką piwa?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 13-07-2022, 09:45

Gingers był pierwszą produkowaną w Polsce masowo marką piwa o smaku imbiru. Choć produkt był hitem sprzedaży w pierwszej dekadzie XXI wieku, od jakiegoś czasu trudno znaleźć go w sklepach. Co stało się z Gingersem? Zapytaliśmy o to właściciela marki, Kompanię Piwowarską.

Dlaczego Gingers zniknął z rynku? Niestety, fani piwa o smaku imbirowym będą rozczarowani. fot. za YouTube

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Gingers zadebiutował na rynku w 2003 r. Pierwsza produkowana masowo nad Wisłą marka piwa o smaku imbirowym z miejsca podbiła serca polskich konsumentów;

Od 2008 roku Gingersa wraz z całym Browarem Belgia przejęła Kompania Piwowarska.

Co najmniej od kilku lat Gingersa trudno kupić w sklepach. Czy popularne przed laty piwo rzeczywiście zostało wycofane ze sprzedaży?