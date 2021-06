Grupa Żywiec: na mistrzostwa Euro2020 piwa nie zabraknie (wywiad)

Grupa Żywiec przygotowuje się do sezonu całą zimę, a ze względu na Euro2020 jeszcze intensywniej, tym bardziej, że marka Heineken jest globalnie sponsorem Mistrzostw Euro. Grupa Żywiec liczy, że popyt na piwo się odbuduje i zapewnia, że browary zgromadziły odpowiednie zapasy i piwa nie zabraknie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Magdalena Brzezińska, Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec SA.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 10-06-2021, 12:26

Magdalena Brzezińska: Branża liczy, że Euro2020 zachęci konsumentów do spotkań, których towarzyszem będzie piwo, co pozwoli nam nadrobić słabsze pierwsze miesiące chłodnej wiosny fot. Grupa Żywiec

Browary przygotowują się do sezonu całą zimę dbając o kondycję urządzeń browarniczych, a z drugiej budując odpowiednie zapasy. Słońce jest najlepszym sprzedawcą, co wpływa na to, że start sezonu wypada różnie w różnych latach.

W tym roku dodatkowo ze względu na Euro 2020 nasze siły sprzedaży także intensywnie pracują nad okolicznościowymi ekspozycjami w punktach sprzedaży, które zapewniają odpowiednią widoczność produktów z promocjami i aktywacjami specjalnie na Mistrzostwa.

Jak pokazały poprzednie lata, w których odbywały się tego typu duże imprezy sportowe, mogą mieć one pozytywny wpływ na sprzedaż piwa pomiędzy 1-2 proc. Ten rok jest jednak wyjątkowy i bardzo trudno cokolwiek prognozować.

Polacy są bardzo spragnieni spotkań towarzyskich, a Euro jest ku temu świetną okazją. Jeśli pogoda dopisze branża liczy, że popyt na piwo się odbuduje. Browary zgromadziły odpowiednie zapasy, a pandemia nie zagraża przynajmniej na chwilę obecną ciągłości produkcji, więc piwa nie zabraknie.

Heineken globalnym sponsorem Euro2020

Jak browary Grupy Żywiec przygotowywały się do wydarzeń Euro2020 pod kątem produkcji i zapasów?

Marka Heineken jest globalnie sponsorem Euro 2021. Z tej okazji na rynku pojawiły się dedykowane, limitowane opakowania z flagami państw grających w rozgrywkach oraz towarzysząca im komunikacja reklamowa.

Ponadto w jednej z największych loterii w historii marki będzie można wygrać bilety na mecze, konsole Play Station 5 czy vouchery do Pyszne.pl. Warka z kolei zachęca do kibicowania naszym i wspólnego przeżywania sportowych wydarzeń zarówno podczas Mistrzostw jak i Igrzysk Olimpijskich.

Obok kampanii z udziałem Boruca i Dudka na rynku pojawiły się limitowane opakowania z wizerunkiem piłkarzy, a pod kapslem lub wieczkiem można znaleźć nagrody, których przygotowaliśmy aż 5 mln. Obok intensywnego wsparcia kampaniami telewizyjnymi sprzedaż będą wspierać także loterie konsumenckie.

Euro2020 pomoże branży piwnej

Jak mocno Euro2020 może wpłynąć na wzrost popytu? Czy zapas piwa jest zabezpieczony i nie będzie brakowało piwa?

Jak pokazały poprzednie lata, w których odbywały się tego typu duże imprezy sportowe, mogą mieć one pozytywny wpływ na sprzedaż piwa pomiędzy 1-2 proc.

Ten rok jest jednak wyjątkowy i bardzo trudno cokolwiek prognozować. Pierwsze miesiące roku to z jednej strony zamknięta gastronomia, a z drugiej wyjątkowo chłodna wiosna.

Z pewnością Polacy są bardzo spragnieni spotkań towarzyskich, a Euro jest ku temu świetną okazją. Jeśli więc pogoda także dopisze liczymy, że popyt na piwo się odbuduje. Browary zgromadziły odpowiednie zapasy, a pandemia nie zagraża przynajmniej na chwilę obecną ciągłości produkcji, więc piwa nie zabraknie.

Jak Euro2020 może wpłynąć na cały rynek piwa w Polsce i czy zapobiegnie jego spadkom w tym roku?

Wszyscy w branży liczymy na to, że Euro2020 zachęci konsumentów do spotkań, których towarzyszem będzie piwo, co pozwoli nam nadrobić słabsze pierwsze miesiące chłodnej wiosny.

Pierwsze tygodnie po otwarciu gastronomii nastrajają optymizmem, bo widać, że Polacy są spragnieni spotkań przy piwie. Dużo jednak zależy od pogody w sezonie oraz od tego czy uda się uniknąć powrotu pandemicznych ograniczeń. Liczymy na to, że akcja szczepień pomoże nam wszystkim tego uniknąć.

Czy Euro2020 to jedyne w tym roku wydarzenie, które będzie sprzyjać branży piwa?

Euro2020 to z pewnością największe wydarzenie, bo piłka wywołuje największe emocje. Ale mamy nadzieje także na to, że odbędą się Igrzyska Olimpijskie i że stopniowo będą także wracać wydarzenia muzyczne.

Prawdopodobnie także, ze względu na zmieniające się ograniczenia pandemiczne w innych krajach, większość Polaków zostanie na wakacje w kraju, co może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż w sezonie.

