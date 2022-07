Grupa Żywiec o cenach piwa: Nie możemy złagodzić wzrostów kosztów

Autor: Jakub Szymanek

Data: 13-07-2022, 11:26

Choć, jak pokazuje obserwacja rynku, średnia cena piwa rosła w ostatnich miesiącach, to wciąż nie pozwala to na pokrycie takiej wielkiej inflacji kosztów produkcji – mówi nam Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.

Prezes Grupy Żywiec ocenia wzrost kosztów i wpływ na ceny piwa w Polsce. fot. shutterstock

Grupa Żywiec o sezonie piwnym 2022

Za nami kolejny miesiąc sezonu piwnego 2022. Jak ocenia Pan ten czas i jakie według Pana są prognozy na resztę sezonu piwnego?

W pierwszych miesiącach sezonu wiosenno-letniego widzimy pierwsze symptomy poprawy. W kwietniu rynek nieznacznie wzrósł po raz pierwszy od wielu miesięcy, a kontynuację widzimy w maju. Ale narastająco od początku roku vs ten sam okres 2021 rynek nadal spada, chociaż wolniej. Znacznie szybciej rośnie natomiast sprzedaż pod względem wartości niż wolumenu, co jest efektem inflacji. Warto jednak wspomnieć, że w piwie te wzrosty są znacznie poniżej średniej inflacji żywności lub FMCG i nie kompensują inflacji kosztów produkcji.

Grupa Żywiec liczy na Męskie Granie

Bardzo trudno jest dziś prognozować, jaki będzie wynik tegorocznego sezonu piwnego, ponieważ działamy w tak nieprzewidywalnym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Oczywiście mamy swoje ambicje i przygotowaliśmy świetną ofertę z mnóstwem ciekawych innowacji i świetnymi aktywizacjami konsumenckimi – takie choćby jak Żywiec Męskie Granie w nowej formule – ale wiele zależy od nastrojów konsumentów, ich chęci do cieszenia się latem pomimo trudnego otoczenia zewnętrznego.

Grupa Żywiec o wzroście kosztów i cenach piwa

Jakie wyzwania stoją przed branżą piwną w Polsce?

Zdecydowanie najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest bezprecedensowy wzrost kosztów produkcji i logistyki. Warto podkreślić, że dotyka nas to po 2 podwyżkach akcyzy w 2020 i 2022 roku o 10%, które negatywnie wpłynęły na naszą branżę. Wojna w Ukrainie zakłóciła otoczenie ekonomiczne na tak wielu poziomach, że obecnie obserwujemy ogromny wzrost kosztów w całym łańcuchu wartości – od energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej, jęczmienia i słodu, przez aluminium, szklane butelki, kapsle, po paliwo i wzrost kosztu usług transportowych.

Grupa Żywiec o inflacji producenckiej i surowcach

Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja producencka przekroczyła 23%. Choć, jak pokazuje obserwacja rynku, średnia cena piwa rosła w ostatnich miesiącach, to wciąż nie pozwala to na pokrycie takiej wielkiej inflacji kosztów produkcji. Z pewnością nie możemy już tych wzrostów złagodzić za pomocą wewnętrznych inicjatyw wydajnościowych lub oszczędności kosztów, które wdrażamy od początku pandemii. Podsumowując, nasze piwo będzie droższe.

Ponadto nie można wykluczyć, że ze względu na okoliczności zewnętrzne i dostępność surowców i materiałów do produkcji, w przyszłości możemy nie być w stanie w pełni odpowiedzieć na popyt. Gdyby do tego doszło utrzymywanie i zarządzanie promocjami nie byłoby możliwe jak dotychczas i moglibyśmy być zmuszeni do dokonywania wyborów i priorytetyzacji zamówień czy naszej oferty.

