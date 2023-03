Alkohole i używki

Grupa Żywiec pod rosnącą presją. Właściciel Leżajska zmieni zdanie?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-03-2023, 14:39

Rośnie presja na Grupę Żywiec w sprawie Browaru Leżajsk. Po apelach samorządowców, do akcji wkroczyli politycy, ujawnili się też potencjalni kupcy dla znanego browaru. Czy to wystarczy, by uratować produkcję piwa w podkarpackim miasteczku?