Grupy Żywiec podnosi cenę kaucji na butelkę zwrotną po piwie z 50 g do 1 zł. Nowa cena będzie obowiązywać od lutego 2023. Czy w tej sytuacji inne browary również zdecydują się na podwyżkę kaucji za butelki zwrotne po piwie?

W Carlsbergu w tej chwili analizujemy sytuację i przepracowujemy rozwiązania, które przybliżą nas do odpowiedzi na pytanie o potencjalną aktualizację ceny kaucji za butelkę zwrotną. Decyzje jeszcze nie zapadły. Jest to dla nas sytuacja wyjątkowa, poprzednia zmiana kaucji za butelkę wielokrotnego użytku miała miejsce 6 lat temu, 1szego marcu 2017 z 35 gr na 50 gr - dodaje

- W pełni rozumiemy ten ruch. Uzasadnia go niespotykany w ciągu ostatnich lat wzrost kosztów energii, surowców, a co za tym idzie wzrost kosztów opakowań, w tym wzrost ceny butelki zwrotnej - tłumaczy Agata Koppa, Director ESG & Corporate Affairs w Carlsberg Polska.

Jak decyzja od podwyżce ceny kaucji za butelki wpłynie na rynek piwa i decyzje zakupowe konsumentów?

- Omawiana kaucja dotyczy szklanej butelki zwrotnej czyli butelki wielokrotnego użytku. W Carlsberg Polska ten typ opakowań stanowi dziś 30% wolumenu sprzedawanego piwa. Trudno powiedzieć jak ten ruch przełoży się na zachowania konsumenckie. Pamiętajmy, że jest to kwota doliczana do ceny każdego produktu, którą konsument otrzymuje z powrotem, kiedy zwróci puste opakowanie. Mechanizm taki powinien motywować do oddawania butelek zwrotnych do sklepów, co jest zachowaniem środowiskowo pożądanym - ocenia Agata Koppa, Director ESG & Corporate Affairs w Carlsberg Polska.