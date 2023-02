Alkohole i używki

Grupa Żywiec promuje butelki zwrotne jako najbardziej ekologiczne opakowania piwa

Autor: Jakub Szymanek

Data: 24-02-2023, 12:57

Obniżenie zużycia wody w produkcji piwa do 2.65 hl/hl, zebranie ponad 6,5 tony odpadów podczas sprzątania brzegów rzek czy wprowadzenie zwrotnych kubków na jeden z największych festiwal muzyczny w Polsce, to tylko niektóre działania, jakich podjęła się Grupa Żywiec w 2022 roku. Firma właśnie opublikowała raport podsumowujący działalność społeczną i środowiskową. To pierwsze w tym roku sprawozdanie dotyczące kwestii ESG wśród producentów piwa na polskim rynku.

Grupy Żywiec opublikowała raport ESG 2022. / fot. materiały prasowe