Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś kwartalne sprawozdanie finansowe. Po III kw. 2022 r. spółka wypracowała 3 010 mln złotych przychodów netto. - Wzrost przychodów, który osiągnęliśmy dzięki podwyżkom cen, nie pokrywa wzrostu kosztów napędzanego przez kryzys energetyczny oraz wyższą akcyzę - ocenił Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.

Kryzys energetyczny i wyższa akcyza problemem browarów. / materiały prasowe

Grupa Żywiec podsumowuje III kw. 2022

Jak podała Grupa Żywiec w raporcie, po trzech kwartałach 2022 roku spółka wypracowała 3 010 mln złotych przychodów netto, co jest wzrostem w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to po trzech kwartałach 2021 wypracowała przychody 2 733 mln złotych. Jednocześnie Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 169 mln złotych (3 kwartały 2021: 395 mln złotych).

Kryzys energetyczny i wyższa akcyza problemem browarów

Pomimo dobrej pogody w sezonie, narastająco od początku roku rynek piwa nie powrócił do wzrostów sprzedaży. Zrealizowaliśmy mocny plan komercyjny w sezonie, czego efektem jest solidny wzrost marki Żywiec oraz dobre wyniki marki Heineken. Jednak na wyniki Grupy Żywiec negatywnie wpływa przede wszystkim bezprecedensowa inflacja kosztów produkcji. Wzrost przychodów, który osiągnęliśmy dzięki podwyżkom cen, nie pokrywa wzrostu kosztów napędzanego przez kryzys energetyczny oraz wyższą akcyzę. Dodatkowo nasz zysk obniżają wyższe koszty finansowania związane z podwyżkami stóp procentowych oraz słaba złotówka – powiedział Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec. W tak niestabilnych i trudnych warunkach gospodarczych skoncentrujemy się na poprawie wewnętrznej efektywności – dodał Amor.

