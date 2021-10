Grupa Żywiec: sezon letni bez odbicia na rynku piwa. Spadek zysku za III kw.

Grupa Żywiec ocenia, że w okresie letnim, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, rynek piwa nie doczekał się spodziewanego odbicia - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk netto Grupy Żywiec spadł w III kwartale do 104,7 mln zł ze 121 mln zł przed rokiem.

Autor: PAP Biznes

Data: 27-10-2021, 09:51

Zdaniem Grupy Żywiec sezon letni nie przyniósł odbicia na rynku piwa; fot. shuttersyock.com

Spółka podała w raporcie za III kwartał, że rok 2021 jest trudny dla branży piwnej, która wciąż odczuwa skutki ograniczeń pandemicznych z pierwszej połowy roku i znajduje się pod "ogromną presją inflacyjną". Według danych Nielsen od początku roku rynek piwa skurczył się o 3,8 proc.

Sprzedaż piwa w sezonie letnim 2021

"Po trudnym pierwszym półroczu liczyliśmy na odbicie w sezonie letnim. Niestety po udanym początku lata, fatalna pogoda w drugiej połowie sezonu negatywnie wpłynęła na konsumpcję piwa, co doprowadziło do znaczącego spadku rynku" – powiedział, cytowany w raporcie, Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.



Prezes poinformował, że w III kwartale 2021 r. Grupa Żywiec zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa dzięki kontynuacji wzrostu piw premium oraz innowacjom.



"Niestety zmiana preferencji i zwyczajów zakupowych konsumentów w znacznym stopniu dotknęła największy segment rynku, czyli lagery mainstream i economy, co skutkuje całościowym spadkiem wolumenu i przychodów" – dodał Amor.

Grupa Żywiec - wyniki za III kwartał

Grupa Żywiec zanotowała w III kwartale 2021 r. spadek przychodów do 995,4 mln zł z 1,15 mld zł przed rokiem. Zysk operacyjny skurczył się do 103,7 mln zł ze 156,6 mln zł, a zysk netto do 104,7 mln zł ze 121 mln zł.



Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Żywiec zaraportowała 2,75 mld zł obrotów wobec 2,83 mld zł przed rokiem, 381,4 mln zł zysku operacyjnego w stosunku do 256,7 mln zł rok wcześniej oraz 369,9 mln zł zysku netto wobec 182,3 mln zł przed rokiem.



"Odpowiadając na sytuację na rynku, spółka działa w kierunku zwiększenia efektywności, co pozwala częściowo ograniczyć wpływ niższej sprzedaży na wysokość zysku operacyjnego" - napisano w raporcie.



"Na wynik operacyjny wpływa także rozpoznanie przez Grupę Żywiec należności dotyczącej nadpłaconego w latach 2007-2018 podatku akcyzowego od piw smakowych w wysokości 163 mln złotych, jednorazowo obniżając koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów" - dodano.

Rosnące koszty produkcji piwa

Grupa Żywiec wskazała w raporcie na wyzwania stojące przed branżą piwną, tj. rosnące koszty działalności oraz zapowiadaną podwyżkę podatku akcyzowego.



"Z jednej strony znacząco dotyka nas skokowy wzrost wszystkich kosztów działalności - od surowców, energii, gazu, opakowań po koszty pracy. Z drugiej strony ogłoszony przez rząd wzrost podatku akcyzowego o 10 proc. w 2022 roku i o 5 proc. w kolejnych latach spowoduje wzrost obciążeń podatkowych łącznie o ponad 50 proc. do 2027 roku, podczas gdy branża nie zregenerowała się jeszcze po pandemii i ostatniej podwyżce w 2020 roku" – skomentował prezes spółki.



"Działając w sytuacji tak dużej niepewności, wynikającej zarówno z pandemii, jak i czynników ekonomicznych, Grupa Żywiec będzie realizować strategię budowania wartości w rosnących segmentach rynku. Jednocześnie będziemy odpowiedzialnie zarządzać kosztami i działać w kierunku zrównoważenia rosnącej inflacji" – dodał.