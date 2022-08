Grupa Żywiec: Spadek zysku netto przez wysokie koszty produkcji

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 89,1 mln zł. W analogicznym okresie przed rokiem zysk wyniósł 272,3 mln zł - podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym półroczu 2022 r. do 1.908 mln zł z 1.744 mln zł przed rokiem.

Grupa Żywiec opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. / fot. materiały prasowe

Grupa Żywiec opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Żywiec wyniosły 1 908 mln złotych (w pierwszym półroczu 2021 roku: 1 744 mln złotych) co oznacza wzrost o 9,4%. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 112 mln złotych w porównaniu do 133 mln zysku operacyjnego w pierwszym półroczu 2021 roku (LFL) po odjęciu 159 mln złotych jednorazowego wpływu zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych. Negatywny wpływ na wyniki Grupy w raportowanym okresie miał duży wzrost kosztów produkcji, w tym kosztów energii, surowców i opakowań oraz podwyżka akcyzy.

Pierwsze półrocze pokazało, że wciąż działamy w pełnym wyzwań i niepewnym otoczeniu. Przy podobnym wolumenie sprzedaży, pomimo podwyżki cen, wzrost naszych przychodów nie zrekompensował dalszej inflacji kosztów. Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem kosztów energii, surowców i opakowań, których nie udało nam się jeszcze w całości przenieść na finalnego konsumenta. Dodatkowo wzrost kosztów finansowania związany z podwyżkami stóp procentowych negatywnie wpłynął na nasz wynik netto. Jesteśmy w połowie sezonu i zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać czas wakacji i wczesnej jesieni do realizacji naszych celów na ten rok. Nasze tegoroczne nowości spotkały się z bardzo pozytywną reakcją konsumentów, a Heineken Silver to według danych Nielsen najlepiej sprzedająca się innowacja tego sezonu - ocenił Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.