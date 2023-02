Nie ustaje walka lokalnych samorządowców i parlamentarzystów o utrzymanie produkcji w Browarze Leżajsk. Politycy próbują zainteresować tematem...Krajową Grupę Spożywczą. Tymczasem Grupa Żywiec wskazuje, że innemu browarowi zakładu nie sprzeda.

Parlamentarzyści PiS zwierają szeregi w obronie Browaru Leżajsk. Czy wpłyną na decyzję Grupy Żywiec? fot. shutterstock

Grupa Żywiec zamknie Browar Leżajsk?

Przypomnijmy, że 7 lutego Grupa Żywiec ogłosiła zamiar reorganizacji swojej produkcji w Polsce. Firma planuje skoncentrować wolumen oraz przyszłe inwestycje w sieci 4 browarów. Oznacza to zakończenie produkcji w Browarze Leżajsk w czerwcu 2023 roku.

Samorządowcy walczą o nakłonienie Grupy Żywiec do zmiany decyzji w sprawie sprzedaży Leżajska (w domyśle wznowienie produkcji w browarze). Jeśli to się nie uda, w grę wchodzi także przejęcie browaru przez innego producenta lub stworzenie nowego podmiotu pod skrzydłami samorządu, który kontynuowałby warzenie piwa w Leżajsku.

Politycy PiS naciskają na Grupę Żywiec

Do zarządu Grupy Żywiec list otwarty wystosowała grupa 23 posłów i dwóch europarlamentarzystów PiS związanych z Podkarpaciem.

Posłowie zdecydowanie sprzeciwiają się zamiarowi likwidacji Browaru Leżajsk. Jak wskazują, decyzja Grupy Żywiec jest dla nich zaskoczeniem.

- Uważamy, że obietnice o wsparciu dla zwalnianych to za mało. Zależy nam na uratowaniu Browaru Leżajsk, zachowaniu miejsc pracy oraz utrzymaniu produkcji. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla decyzji o zamknięciu browaru. Zakład jest dochodowy i ma możliwości dalszego rozwoju - argumentują.

Czy Grupa Żywiec rozważa sprzedaż Leżajska?

Posłowie PiS wskazują także na inny ciekawy aspekt sprawy. Ich zdaniem nie do przyjęcia jest sytuacja, w której Grupa Żywiec nie sprzeda zakładu innemu podmiotowi, który mógłby prowadzić tam produkcję piwa.

Tę informację udało nam się potwierdzić w Grupie Żywiec. Jak poinformowała redakcję Portalu Spożywczego Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec S.A., spółka analizuje możliwość sprzedaży zakładu w Leżajsku podmiotowi, który byłby zainteresowany prowadzeniem alternatywnej do produkcji piwa działalności gospodarczej.

- Przyczyną ogłoszonego zamiaru zamknięcia Browaru Leżajsk jest konieczność adaptacji do zmian na rynku piwa oraz zwiększenia efektywności produkcji i poprawy konkurencyjności. Polacy piją mniej piwa. Konsumpcja piwa w Polsce spadła o około 8% z czasów sprzed pandemii. W efekcie Grupa Żywiec posiada duże nadwyżki mocy produkcyjnych (2.4 mln hl) - dodała.

Grupa Żywiec: Leżajsk wykorzystuje połowę swoich mocy produkcyjnych

Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec S.A. wskazuje, że sam browar w Leżajsku wykorzystuje niewiele ponad połowę swoich mocy produkcyjnych.

- Jednocześnie drastycznie rosną koszty produkcji związane z rosnącymi cenami energii, opakowań czy surowców. Branża piwowarska została także obciążona już dwukrotną podwyżką podatku akcyzowego (dwa razy po 10%) a mapa akcyzowa zakłada kolejne podwyżki o 5% do 2027 roku. Szczegółowe dane na ten temat czynników wpływających na wyniki spółki można znaleźć w naszym raporcie finansowym za rok 2022 opublikowanym dnia 15.02.2023 - mówi.

Grupa Żywiec: Zamknięcie Leżajska trudne, ale konieczne

Magdalena Brzezińska wskazuje, że w tych warunkach, mimo, że jest to bardzo trudna decyzja, koncentracja produkcji w 4 zamiast 5 browarów jest konieczna, aby Grupa Żywiec mogła dostosować się do sytuacji i mieć możliwość dalszej inwestycji w przyszłości.

- Planujemy około 200 mln zł rocznie inwestować w pozostałych browarach, których moce zaspokajają popyt na piwo na rynku - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Samorządowcy budują koalicją w obronie Browaru Leżajsk

Jak wskazuje najbardziej aktywny w temacie browaru wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, 16 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych Grupy Żywiec z Żywca, Elbląga, Warki i Leżajska, Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność z udziałem Wicewojewody Podkarpackiego, Posła na Sejm RP, Przedstawiciela UM w Leżajsku.

- Budujące jest to, że udało się stworzyć taką koalicję osób i instytucji, dla których ratowanie Browaru Leżajsk jest celem strategicznym - poinformował wójt.

Na 17 lutego zaplanowane jest spotkanie "koalicji" z zarządem Grupy Żywiec.

Krajowa Grupa Spożywcza przejmie Browar Leżajsk?

W sprawie jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Aktywny w sprawie Leżajska senator Stanisław Ożóg już na początku stycznia (a więc na ponad miesiąc przed oficjalnym komunikatem Grupy Żywiec w sprawie zakończenia produkcji w Leżajsku) wystosował pismo do Jana Wernickiego, prezesa zarządu Krajowej Grupy Spożywczej:

W piśmie datowanym na 8 stycznia 2023 roku apeluje o spotkanie, "podczas którego miałyby zostać omówione działania ukierunkowane na zachowanie dotychczasowej aktywności Browaru Leżajsk."

Czy to znaczy, że państwowy holding spożywczy miałby przejąć Leżajsk od Grupy Żywiec? O to, czy doszło już do spotkania KGS z politykami w sprawie ewentualnego odkupienia Leżajska zapytaliśmy rzecznika Grupy. Czekamy na odpowiedź.

