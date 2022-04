Grupa Żywiec z dużą stratą po I kwartale 2022

Strata netto Grupy Żywiec przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 2 mln zł. W analogicznym okresie przed rokiem zysk wyniósł 17,3 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym kwartale 2022 r. do 701,3 mln zł z 686,9 mln zł przed rokiem.

PAP Biznes

20-04-2022

Grupa Żywiec: Strata netto 2 mln zł w I kw 2022 r.; fot. shutterstock

Grupa Żywiec: Wyniki

Zysk z działalności operacyjnej spadł do 6,3 mln zł z 29,9 mln zł rok wcześniej.



Spółka ocenia, że w pierwszym kwartale na działalność Grupy Żywiec wpłynęło pogorszenie się nastrojów konsumenckich i ogólna niepewność w otoczeniu zewnętrznym.



"Po bardzo trudnym 2021 roku, w pierwszych miesiącach 2022 roku rynek piwa ponownie spadł wolumenowo o 4 proc. Branża pozostaje pod

negatywnym wpływem rozpędzającej się inflacji oraz podwyżek akcyzy. Grupa Kapitałowa Żywiec zwiększyła przychody o 6 proc. w pierwszym kwartale dzięki wzrostowi marki Żywiec, stabilizacji sprzedaży w segmencie ekonomicznym oraz podwyżkom cen. Mimo tego, znacząca inflacja kosztów energii, gazu, materiałów produkcyjnych i kosztów logistycznych negatywnie wpłynęła na wysokość zysku operacyjnego. Ponadto wyższe koszty finansowania działalności, związane z podwyżką stóp procentowych, wpłynęły na zysk netto" - napisano w raporcie.



"Doświadczamy bezprecedensowej kumulacji takich czynników jak przyspieszająca inflacja, podwyżka akcyzy oraz zaburzenia w światowych łańcuchach dostaw, związane z wojną. Wszystko to wpływa na naszą zdolność odbicia się po dwóch latach pandemii. Koszty działalności rosną znacznie szybciej niż przychody, na spadającym rynku" - powiedział, cytowany w raporcie, prezes Simon Amor.



Dodał, że grupa chce jak najlepiej wykorzystać rozpoczynający się sezon wiosenno-letni do powrotu na ścieżkę wzrostu.