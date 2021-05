Grupa Żywiec z nowym piwem i nową kampanią

Marka Żywiec w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej poszukują lżejszych piw, zaprezentowała swoją najnowszą innowację – Żywiec Jasne Lekkie 4,5%. Wprowadzeniu produktu na rynek towarzyszy startująca właśnie kampania reklamowa w lekkim, żywieckim stylu.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 04-05-2021, 09:46

Marka Żywiec w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów wprowadza piwo Żywiec Jasne Lekkie 4,5% fot. materiały prasowe

Spot promujący nowe piwo – Żywiec Jasne Lekkie – został utrzymany w optymistycznym tonie, wprowadzającym odbiorców w dobry nastrój.

– Żywiec przekonuje konsumentów, że do życia można podchodzić na lekko, a traktowanie go z pewnym dystansem jest źródłem radości i apetytu na życi. To dlatego spot promujący naszą nowość – Żywiec Jasne Lekkie –stanowi żartobliwy i nieco przewrotny komentarz do otaczającej nas rzeczywistości, a to wszystko z jeszcze większą lekkością i przymrużeniem oka niż w znanych do tej pory reklamach Żywca – mówi Emilia Wróblewska-Hunek, Brand Manager marki Żywiec.

Nowe spoty można oglądać od 4 maja w stacjach ogólnopolskich i tematycznych oraz w serwisach VOD. Dodatkowo, zaplanowane zostały działania w internecie, w tym w mediach społecznościowych, a także kampania OOH w sześciu największych ośrodkach miejskich w Polsce.

Nowy Żywiec Jasne Lekkie to sesyjny lager o mniejszej goryczce i niższej zawartości alkoholu (4,5%). Żywiec Jasne Lekkie jest dostępny w przezroczystej butelce oraz w puszce.

Za kreację oraz komunikację ATL odpowiada 2012 Agency, za działania digital i w mediach społecznościowych – agencja Feeders. Spot wyreżyserował Antoni Nykowski, zdjęcia zrealizował Maciej Ryter, za produkcję odpowiada Opus Film, a postprodukcję – Televisor. Projekt opakowań został przygotowany przez agencję GlobalShopper Marketing, odpowiadającą również za działania BTL marki. Kampanie dla Żywca planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Działania PR prowadzi agencja HOPE.