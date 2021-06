Heineken uzależni premie menadżerów od zaangażowania w Zielony Ład

Heineken ma na celu osiągnięcie zerowej emisji do 2040 roku w całym łańcuchu dostaw. Wynagrodzenia i premie wypłacane menedżerom giganta piwnego będą wkrótce zależeć od ich zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu.

Heineken ma na celu osiągnięcie zerowej emisji do 2040 roku w całym łańcuchu dostaw. fot. pixabay.com/JacekAbramowicz

Drugi co do wielkości browar na świecie szuka sposobów na osiągnięcie założonego celu zerowej emisji netto w 2040 roku.

- Badamy, jak to powiązać z wynagrodzeniem kadry kierowniczej – mówi dyrektor generalny Dolf van den Brink w wywiadzie dla Bloomberg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Podkreśla, że firmy są pod coraz większą presją inwestorów i klientów. Muszą udowodnić, że podejmują zdecydowane kroki w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu ich działalności na naszą planetę. Eksperci twierdzą, że odwołanie się do wynagrodzeń kadry kierowniczej jest skutecznym krokiem w kierunku zachęcenia kierownictwa firmy do osiągania założonych celów klimatycznych.

Heineken podkreśla, że zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne dla interesariuszy firmy, szczególnie w ciągu ostatniego roku, stały się działania na rzecz klimatu. Może być to kluczem do przyciągnięcia i zatrzymania w przyszłości pracowników.

Około 90 proc. emisji Heinekena generują dostawcy opakowań oraz logistyka, czyli przechowywanie i transport piwa. Pozostała część powstaje podczas wytwarzania napoju. Najtrudniejsze jest ograniczenie emisji w łańcuchu dostaw. Dlatego Van den Brink zapowiedział, że Heineken może zerwać współpracę z dostawcami, którzy nie zdekarbonizują wystarczająco szybko swoich operacji.

Wyznaczając krótkoterminowe cele klimatyczne zatwierdzone przez inicjatywę Science-Based Targets, Heineken zobowiązał się do ograniczenia wszystkich swoich emisji o 35 proc. do 2030 roku w stosunku do punktu odniesienia z 2018 roku. Jest to zgodne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza.