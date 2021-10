Innowacyjne sześciopaki piwa Carlsberg w sklepach Żabka

Carlsberg Polska i sieć sklepów Żabka połączyły siły, aby po raz pierwszy w Polsce zaproponować konsumentom przyjazne dla środowiska rozwiązanie opakowaniowe – Snap Pack.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 27-10-2021, 11:20

Carlsberg wdrożył innowacyjną technologię

Od 27 października na półkach w sklepach Żabka pojawią się sześciopaki puszek piwa Carlsberg, w których zamiast folii łączącej puszki zastosowano innowacyjną technologię. Snap Pack to pionierski multipack, który łączy puszki ze sobą za pomocą punktów klejowych. Zastosowanie Snap Packa redukuje zużycie folii aż o 82% w porównaniu do standardowego multipaka owiniętego folią i tym samym zmniejsza emisję CO2. Pozostaje tylko niezbędna ilość folii tworząca rączkę, która umożliwia wygodne przenoszenie 6-paka w dowolne miejsce.

Na rączce 6-paka widoczna jest instrukcja obsługi, która wskazuje, w jaki sposób korzystać ze Snap Pack’a. Jest to proste i intuicyjne, wystarczy:

1. Oderwać rączkę

2. Przedzielić rzędy puszek

3. Wykręcić puszkę

… i gotowe! Teraz można cieszyć się smakiem piwa Carlsberg Pilsner.

- Dbałość o środowisko jest w DNA marki Carlsberg. Bezustannie dążymy, by prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie, było także najlepszym dla środowiska. Nasz Snap Pack znacząco redukuje ilość folii w trosce o środowisko. Wierzymy, że to rozwiązanie znajdzie uznanie także wśród naszych konsumentów - podkreśla Anita Matuszewska, Junior Brand Manager marki Carlsberg.

- W Żabce zwracamy dużą uwagę na rozwiązania przyjazne środowisku. Snap Pack przygotowany przez Carlsberg Polska to rozwiązanie opakowaniowe, które spełnia nasze wysokie standardy, a zarazem odpowiada na oczekiwania naszych klientów, którym bliska jest troska o środowisko – zaznacza Anna Gorączka, Green Officer w Żabka Polska.

Multipaki Snap Pack zostały wytworzone lokalnie, w browarze Carlsberg Polska. Carlsberg Pilsner Snap Pack będzie dostępny w puszce w formacie 6x330ml w sklepach Żabka od 27 października do 23 listopada 2021 lub do wyczerpania zapasów.

Wprowadzeniu multipaków piwa Carlsberg do sieci Żabka będą towarzyszyły komunikacja w mediach społecznościowych i kampania display.

Carlsberg i Żabka ograniczają ślad węglowy

W obliczu kryzysu klimatycznego każde działanie, które ma pozytywny wpływ na środowisko, jest potrzebne. Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery to obecnie główne wyzwanie klimatyczne na świecie. Cele klimatyczne Unii Europejskiej zakładają zmniejszenie emisji CO₂ do 2030 r. o 55 proc. i neutralność klimatyczną do 2050 r. Biznes jest znaczącą siłą sprawczą i włącza się w działania, które wspierają ten cel.

W strategiach zrównoważonego rozwoju zarówno sieci Żabka jak i Carlsberg Polska jednym z kluczowych celów jest ograniczenie śladu węglowego. Snap Pack to innowacyjne rozwiązanie opracowane dla Grupy Carlsberg i użyte po raz pierwszy w branży piwowarskiej. Dzięki znaczącemu ograniczeniu użycia folii do multipaków wpływa również na znaczące zmniejszenie śladu węglowego.

- Jesteśmy dumni, że multipaki piwa Carlsberg Pilsner z rozwiązaniem Snap Pack trafią nareszcie w ręce polskich konsumentów. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy z naszym partnerem – siecią Żabka. Stosowanie Snap Pack jest jednym z kroków, który wspiera realizację strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards Zero”. Rozwiązania opakowaniowe są bardzo ważnym krokiem na tej drodze. Wierzymy, że konsumenci docenią jego pro-ekologiczne walory i wspólnie zatroszczymy się o środowisko, przy okazji ciesząc się smakiem świetnego piwa – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych Carlsberg Polska.

– W ramach przyjętej w tym roku, nowej Strategii Odpowiedzialności jako Żabka Polska zobowiązaliśmy się do zaangażowania naszych partnerów biznesowych we wspólne działania na rzecz planety, m.in. w obszarze redukcji zużycia plastiku pierwotnego. Dodatkowo zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności plastikowej po 2025 r. i dzięki takim działaniom, jak projekt realizowany z Carlsberg Polska, wypełniamy nasze zobowiązania – mówi Anna Gorączka, Green Officer w Żabka Polska.