Jak warzyć piwo w domu? "Można je zrobić równie łatwo jak przetwory"

Pod kątem czysto technicznym uwarzenie i zabutelkowanie piwa domowego nie jest bardzo skomplikowane, nie wymaga też wielkiej siły fizycznej - mówi nam Magdalena Bergmann, prezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Uwarzenie i zabutelkowanie piwa domowego nie jest bardzo skomplikowane - przekonują miłośnicy domowego piwowarstwa. fot. shutterstock

Magdalena Bergmann, prezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych w rozmowie z Portalem Spożywczym przekonuje, że osoby w miarę wprawione w gotowaniu czy robieniu domowych przetworów bez problemu poradzą sobie z uwarzeniem domowego piwa.

- Czytelników, którzy chcieliby dowiedzieć się od zupełnych podstaw, jak uwarzyć swoje pierwsze domowe piwo odsyłam do naszego instruktażowego artykułu: Jak uwarzyć piwo w domu? A czy to łatwe zadanie? Pod kątem czysto technicznym uwarzenie i zabutelkowanie piwa domowego nie jest bardzo skomplikowane, nie wymaga też wielkiej siły fizycznej - dodaje.

Prezeska PSPD przekonuje, że przy warzeniu domowego piwa pomocne będzie też doświadczenie w nastawianiu win czy nalewek, bo część czynności jest podobna.

- Natomiast nie tak łatwe i oczywiste, szczególnie na początku, jest uwarzenie piwa dobrego, wpisującego się w styl, wolnego od wad, które mogą się przytrafić. Niezależnie, czy mówimy o warzeniu piwa jako rzemiośle czy sztuce, jedno jest pewne – to praktyka i cierpliwość czynią mistrza. Do najlepszych efektów dochodzi się z czasem, nierzadko ucząc się na błędach, weryfikując swoje doświadczenia z fachową literaturą, poradnikami, blogami i społecznością piwowarów – zarówno tą online, jak i offline. Dlatego też zawsze serdecznie zapraszamy na spotkania w naszych oddziałach terenowych początkujących piwowarów, także tych niezrzeszonych, którzy chcieliby uzyskać informację zwrotną na temat swojego piwa od bardziej doświadczonych osób czy sędziów certyfikowanych. Przynieś butelkę – otrzymasz szczerą ocenę i wskazówki, co zrobić lepiej - zachęca.