Janusz Palikot otwiera 20 nowych sklepów z piwem. Klientów ma przyciągnąć piwo z nalewaka

Do końca lipca ruszy 20 nowych punktów Tenczynek Świeże w tym 4 w Warszawie. Zgodnie z przyjętą strategią spółki do końca 2023 roku ma powstać łącznie 100 sklepów na terenie całej Polski. Przebojem ma być Piwo Świeże dystrybuowane z nalewaków.

Autor: AK

Data: 13-05-2022, 10:16

W wakacje otwartych zostanie 20 nowych sklepów Tenczynek Świeże/ fot. mat. prasowe

Piwo Świeże jest niepoddawane procesowi pasteryzacji ani filtracji, co pozwala mu zachować walory smakowe i zapachowe. Drugą stroną jest bardzo ograniczony czas przydatności do spożycia oraz konieczność restrykcyjnych warunków transportu, zwłaszcza w ciepłe dni.

- Świeże jest unikatem na rynku. Prosto z tanka po zakończeniu warzenia, w nocy, dostarczane jest własnym transportem Tenczyńskiej Dystrybucji do naszych punktów sprzedaży Tenczynek Świeże. Piwo nalewane do butelek przez sprzedawców gwarantuje niespotykane nigdzie indziej doznania. Dlatego sklepy w Krakowie i Wrocławiu cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Przyciąga do nich paleta piw świeżych i innych alkoholi produkowanych w Tenczynku oraz minimalistyczny koncept wystroju – tłumaczy Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. i szef Browaru Tenczynek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

4 sklepy Tenczynek Świeże w Warszawie

W Warszawie sklepy powstaną w CH Arkady na ul. Solec, w Hali Koszyki, na ulicy Kaliny Jędrusik na Żoliborzu oraz na Mokotowie ul. Postępu.

- Nasze sklepy lokalizujemy w punktach, do których łatwo dotrzeć komunikacją miejską. Sprzedawcy to pasjonaci piwa, którzy mogą wiele opowiedzieć na temat sprzedawanych piw i innych alkoholi produkowanych w Tenczynku. Jeśli w danym dniu zabraknie danego gatunku piwa, następna dostawa jest dzień później. Bo Świeże jest naprawdę świeże. Nie przetrzymujemy piwa na kolejny dzień – mówi Janusz Palikot.