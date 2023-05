Japońska firma Nendo stworzyła puszkę ułatwiającą nalewanie piwa. Ma ona pozwolić na uzyskanie "złotej proporcji" 7:3 i tworzyć warstwę piany o odpowiedniej grubości.

Japończycy zaprojektowali puszkę do piwa zapewniającą perfekcyjne nalewanie; fot. kadr z reklamy

Idealna puszka do piwa

Japońska puszka do piwa ułatwiająca nalewanie ma dwie, ponumerowane zawleczki do otwierania zamiast jednej. Jak to działa? Pociągnięcie pierwszej zawleczki tworzy niewielki otwór, przez który wypływa mocno spienione piwo. Po uzyskaniu pożądanej ilości piany należy pociągnąć za drugą zawleczkę, która szeroko otworzy puszkę, dzięki czemu będzie można wlać resztę napoju bez nadmiernego generowania piany.

Nowa puszka ma umożliwić uzyskanie "złotej proporcji" 7:3. Ma to oferować nie tylko walory estetyczne, ale też tworzyć warstwę piany o odpowiedniej grubości, by zabezpieczyć piwo przed kontaktem z powietrzem oraz przedwczesną utratą aromatu.

