Sporo dzieje się na rynku piwa w Polsce: nowe oznaczenia na piwach, system kaucyjny i rozpoczynający się sezon piwny. O rynku i przyszłości browarów w Polsce rozmawiamy z Mieszko Musiałem, prezesem zarządu w Carlsberg Polska.

Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska, w rozmowie z nami ocenił rynek piwa w Polsce. / fot. materiały prasowe

Nowe oznaczenia na piwach

Sporo się dzieje na rynku piwa w Polsce, m.in. pojawiły się nowe oznaczenia na piwach. Jak Pan ocenia ten projekt?

Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska: Mamy swój duży udział w tym obszarze. Jesteśmy bowiem współinicjatorem wdrożenia tych znaczków, w ramach wynikającej z naszej odpowiedzialności branżowej autoregulacji pod auspicjami Związku Pracodawców Przemysły Piwowarskiego (ZPPP) Browary Polskie. Dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” i „W ciąży nie piję alkoholu” sukcesywnie zastępujemy na opakowaniach i materiałach promocyjnych bardziej czytelnymi piktogramami, ilustrującymi te przekazy. Na produktach alkoholowych będą się pojawiały jednocześnie wszystkie 3 znaczki, przypomnę, że wcześniej pojawiały się rotacyjnie po jednym znaczku.

Z kolei na produktach bezalkoholowych będziemy stosować znaczek „18+”. Wcześniej nie było na tych piwach żadnego oznaczenia. Tym samym konsumenci otrzymują jasny przekaz, że cieszące się rosnącą popularnością „zerówki” są produktem skierowanym tylko do osób pełnoletnich. Modyfikacja znaków odpowiedzialnościowych jest kontynuacją dobrowolnej inicjatywy branży piwowarskiej na rzecz zapobiegania konsumpcji alkoholu przez osoby, które nie powinny go spożywać, czyli kobiety w ciąży, kierowców oraz niepełnoletnich.

Przypomnijmy również, że jednym z celów zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska jest ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, a znaczki są rozpoznawalnym elementem informacyjno-edukacyjnym, wspierającym nas w realizacji tego celu. Wszystkie materiały od opakowań po komunikację telewizyjną są przez nas sygnowane nowymi oznaczeniami, do których stosowania sami się zobowiązaliśmy. Dyscyplina z jaką podeszliśmy do realizacji tego projektu my i nasi konkurenci, jest wyjątkowa. My, w Carlsbergu, wychodzimy powyżej branżowych oczekiwań i na bezalkoholowych wariantach piw energetyzujących obok piktogramu dotyczącego pełnoletności, wstawiliśmy znak dotyczący kobiet ciężarnych.

System kaucyjny w Polsce: jak oceniają ten projekt browary?

Pozostając w temacie nowości w branży piwnej, kolejnym nowym pomysłem jest wprowadzenie w ramach systemu kaucyjnego opłaty 50 gr za zwrot puszki. Jak Pan ocenia ten pomysł?

Z jednej strony cieszy nas pojawienie się wreszcie projektu ustawy, na który czeka cała branża napojowa w Polsce, z drugiej martwią nas niektóre proponowane zapisy. Projekt i przedstawione wraz z nim rozporządzenie zakładające 50 groszową wysokość kaucji, jest w tej chwili przedmiotem dyskusji na forum PFPŻ-etu. Zgłosiliśmy swoje uwagi i komentarze m.in. tę o wysokości kaucji. Chcielibyśmy mieć możliwość zgłoszenia uwag odnośnie w wysokości kaucji dla poszczególnych typów opakowań na późniejszym etapie przed datą wejścia ustawy w życie. Ufamy, że wydający rozporządzenie Minister Klimatu i Środowiska uwzględni branżowe opinie nt. wysokości kaucji, w czasie zbliżonym do terminu wejścia w życie ustawy, czyli w styczniu 2025 lub rok później, czyli w terminie rekomendowanym przez branżę napojową.

Co czeka polski rynek piwa w najbliższym czasie?

Patrząc na te wszystkie zagadnienia związane z rynkiem piwa. Jak Pana zdaniem będzie wyglądać przyszłość rynku? W jakim kierunku będą podążać browary w Polsce?

Z pewnością przemysł piwowarski będzie niezmiennie podążać za konsumentami. Obserwujemy, jak wybory konsumenckie zmieniają się, jeśli chodzi o produkty, w tym zawartość alkoholu czy smak. Ważnym elementem tej zmiany są wybory prośrodowiskowe. Carlsberg Polska z ludźmi, których ma na pokładzie pokona dzisiejsze, niespotykane od wielu lat turbulencje i będzie kontynuować politykę zrównoważonego rozwoju. To właśnie strategie odpowiedzialnościowe budują odporność naszej organizacji i poczucie stabilizacji w czasach niepewności. Traktujemy strategię środowiskową jako integralną część biznesu, a strategia inwestycyjna oparta na zrównoważonym rozwoju obejmuje stopniowo całą firmę. Niezmiennie, jak naszym założycielom, przyświecać zawsze będzie maksyma „Najlepsze z najlepszego”, będziemy dokładać wszelkich starań, aby wszystko co robimy, było na jak najwyższym poziomie. Wierzę, że w Polsce jesteśmy w stanie wykształcić pozytywną kulturę piwną, która przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do konsumpcji, pozwoli nam cieszyć się zawsze kuflem wyśmienitego piwa.

Czytaj więcej w Strefie Premium: To bardzo trudny czas dla polskiego piwowarstwa (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl