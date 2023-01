Karnawałowe szaleństwa wiążą się często również z piciem alkoholu. Z kolei styczeń to równie często miesiąc noworocznych postanowień, gdzie królują wszelkiego rodzaju diety. Jak to pogodzić?

Mamy karnawał, za którego początek uznaje się święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia. Karnawałowe szaleństwa będą trwały aż do Środy Popielcowej, która rozpocznie Wielki Post, czyli do 22 lutego.

Karnawał a spożycie alkoholu

W tym czasie wielu z nas będzie świętować podczas zimowych bali, imprez organizowanych w miastach, czy też podczas domówek. Często przy suto zastawionych stołach (w tym wypadku kaloryczne apogeum przypadnie zapewne na tłusty czwartek) i nierzadko z akompaniamentem alkoholi (w przypadku osób pełnoletnich).

Naukowcy (m.in. Włosi z katolickiego uniwersytetu Campobasso) wykazują w badaniach, że wpływ niewielkich dawek alkoholu w przypadku osób zdrowych jest korzystny dla zdrowia, przy czym chodzi o naprawdę regularne i umiarkowane spożycie alkoholu, najlepiej w połączeniu ze zdrową dietą (przykładem zdrowej i przyjemnej diety może być dieta śródziemnomorska, w której alkohol jest wypijany do posiłku). Natomiast wypijanie całej tygodniowej dawki alkoholu w weekend jest szkodliwe. Specjaliści nie namawiają także abstynentów, by rozpoczynali picie "dla zdrowia".

Karnawał a noworoczne postanowienia

Karnawał przypadający na styczeń pokrywa się jednak u części osób z okresem wcielania w życie postanowień noworocznych. Dla wielu osób Nowy Rok to tradycyjnie czas podejmowania postanowień, dotyczących pożądanych zmian w życiu. Wśród deklaracji w rankingach na czołowych miejscach pojawiają się od lat zdrowe odżywianie i regularne ćwiczenia, także po to zgubić wagę. Jak więc ma się picie alkoholu podczas karnawału do owych postanowień? Wystarczy sprawdzić kalorykę konkretnych alkoholi, gdzie zwykle obowiązuje zasada - im mocniejszy alkohol, tym ma ich więcej.

Ile kalorii dziennie potrzebuje człowiek?

Około 1600 - 2000 kcal dziennie - tyle potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania dorosły człowiek nie podejmujący aktywności fizycznej. Zakres ten wzrasta do około 1800 - 2400 kalorii, gdy sporadycznie uprawiamy sporty. Trenujący regularnie powinni dostarczać organizmowi od 2000 do 2600 kcal.

Ile kalorii ma piwo?

Piwo jasne pełne ma zwykle minimum 40 kcal w 100 g produktu, przy czym niektóre jego marki potrafią mieć ich nawet 50. Ta liczba wzrasta do 59 w przypadku piwa jasnego mocnego i 68, gdy mowa o piwie ciemnym pełnym. Piwa smakowe takie jak Desperados czy Redd's też mają powyżej 50 kcal/100 g produktu. Nieco mniej, bo 45 kcal ma piwo pszeniczne, a najmniej mają zwykle piwa bezalkoholowe i radlery (niektóre rodzaje nieco powyżej 20 kcal).

Ile kalorii ma wino?

W 100 g czerwonego wytrawnego wina otrzymamy orientacyjnie ok. 68 kcal, 66 w wersji białej. Wina półsłodkie to już 82 kcal (w przypadku białego) i 96 kcal (w przypadku czerwonego). Mocno kaloryczne są wina słodkie, czerwone ma 106 kcal. Wina różowe mają 71 kcal/100 g produktu, a musujące - 72. Najbardziej kaloryczne są wermuty - Cin Cin ma 132 kcal, a Martini Bianco - 204.

Ile kalorii mają alkohole mocne?

Wódka czysta ma zwykle ok. 220 kcal w 100 g produktu, gin - 262 (z tonikiem 170), rum - 231 (z colą 154), a whisky - 220.

