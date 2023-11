Legendarne piwo grodziskie to jedyny polski styl piwa. Browar Grodzisk promując piwo grodziskie, postanowił udostępnić recepturę przygotowania kultowego piwa, aby każdy miał szansę uwarzyć i poznać ten smak piwa.

Browar Grodzisk postanowił udostępnić dla wszystkich recepturę przygotowania piwa grodziskiego. / fot. Materiały prasowe

Browar Grodzisk udostępnia dla wszystkich recepturę legendarnego piwa

Popularyzacja piwa grodziskiego nie opiera się jednak tylko na samym udostępnieniu receptury – Browar Grodzisk poczynił także inne kroki, dzięki którym łatwiej będzie odtworzyć smak kultowego trunku. Za pośrednictwem White Labs będzie można zakupić oryginalne drożdże grodziskie. Inny specyficzny składnik piwa, dymiony słód pszeniczny, będzie możliwy do nabycia w czeskiej słodowni Bruntal, która dotychczas produkowała go tylko dla grodziskiego Browaru. Oryginalnie do warzenia piwa grodziskiego był wykorzystywany także chmiel Tomyski pochodzący z okolic Nowego Tomyśla – ta odmiana chmielu przez lata była niedostępna na rynku, jednak dzięki współpracy Browaru z plantatorem Pawłem Piłatem z Polish Hops, ponownie jest dostępny w sprzedaży.

– Jako browar udostępniamy swoje know-how, co nie jest powszechną praktyką w tej branży – opowiada Krzysztof Panek, prezes Browaru Grodzisk. Zależy nam jednak na tym, by smakiem piwa grodziskiego mogło cieszyć się jak największe grono odbiorców. Wiemy, jak bardzo jest wyjątkowe i z jaką tradycją się wiąże. Chcemy podtrzymać to dziedzictwo piwowarskie, by smak ten przetrwał kolejne pokolenia i mógł być warzony nie tylko u źródła stylu.

Kto może warzyć piwo grodziskie?

Co ciekawe, Browar Grodzisk wywalczył także… unieważnienie rejestracji znaku towarowego piwo grodziskie. Dzięki temu nazwą tą może posługiwać się każdy browar, który warzy piwo w tym stylu.

– Podczas naszych spotkań z innymi piwowarami, uczymy, opowiadamy o piwie grodziskim. Widzimy, że historia tego trunku jest dla wielu miłośników piwa fascynująca, a możliwość uwarzenia tego piwa samodzielnie staje się nie lada gratką – dodaje Marcin Ostajewski, piwowar.

Piwna legenda we współczesnym wydaniu

Korzenie piwa grodziskiego według tradycji sięgają już 1301 roku, jednak prawdziwy rozkwit trunek przeżył w okresie międzywojennym. Co ciekawe, w czasach późnego średniowiecza zasady warzenia napoju były dostępne tylko nielicznym, a ich złamanie groziło surowymi karami. W Grodzisku Wielkopolskim, niegdyś polskiej stolicy piwa, funkcjonowały najlepsze szkoły piwowarstwa, w których wykładali wybitni specjaliści, a samo piwo zyskało renomę.

Browar Grodzisk sięga do swoich korzeni również obecnie. Piwowarzy z Grodziska Wielkopolskiego kultywują dawne tradycje, jeżdżąc po świecie (odwiedzili już m.in. USA, Brazylię, Wielką Brytanię, Niemcy i Danię) i ucząc innych – prowadzą warsztaty z warzenia piwa grodziskiego, odwiedzają inne browary i pomagają w procesie wyrabiania tego trunku.

Co sprawia, że piwo grodziskie jest wyjątkowe?

Przede wszystkim jego charakterystyczny smak z nutami dymionego słodu i przyjemną goryczką. Tradycyjna receptura opiera się na kilku istotnych elementach:

● woda grodziska, która idealnie wydobywa goryczkę w piwie i wpływa na pełnię jego smaku;

● chmiel Tomyski – historyczna odmiana polskiego chmielu;

● grodziskie drożdże, czyli sekretny składnik – szczep drożdży górnej fermentacji;

● słód pszeniczny dymiony – specjalnie przygotowany słód pszeniczny, ułożony na siatkach i powoli suszony dymem drewna dębowego.

Również ze względu na wysokie wysycenie naturalnym CO2, dzięki powtórnej fermentacji piwa w butelce, a także jego perlistość, piwo grodziskie jest tak wyjątkowe.

Tradycyjny smak nie wyklucza jednak innowacji – Browar wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych miłośników piwa i warzy również takie warianty, jak Grodziska White IPA z zieloną herbatą czy Grodziska APA – polską wizję American Pale Ale. Nie brakuje także propozycji bezalkoholowych, jak Bezalkoholowe Mango Ale. Tradycja łączy się z nowoczesnością – do warzenia nowofalowych piw używane są oryginalne grodziskie drożdże.

Działania Browaru przynoszą efekty – w tym roku piwo grodziskie otrzymało oddzielną kategorię na prestiżowym i największym w Europie konkursie piwnym European Beer Star. A już pod koniec listopada będą ogłoszone wyniki najnowszej edycji zawodów.

– Oryginalne piwo grodziskie warzone tradycyjnie na oryginalnych składnikach jest wyznacznikiem stylu dla innych. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do rozwoju piwowarstwa i do zwiększenia dostępności piwa warzonego w stylu grodziskim na całym świecie. Wierzymy jednak, że tym jedynym oryginalnym pozostanie to nasze piwo z Grodziska – podsumowuje Krzysztof Panek.

Dzięki udostępnieniu tradycyjnej receptury, inne browary zyskują możliwość warzenia piwa grodziskiego według oryginalnej receptury i składników. Nie zmienia to jednak faktu, że Browar Grodzisk nadal będzie zajmował się piwowarstwem u źródła – w miejscu, gdzie styl się narodził. Miłośnicy piwa będą mieć okazję degustacji oryginalnego piwa grodziskiego już 24 i 25 listopada, podczas Targów Piwnych w Poznaniu odbywających się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

