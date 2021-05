KIG za legalizacją sprzedaży alkoholu przez internet

Krajowa Izba Gospodarcza stanęła na czele koalicji tworzonej przez przedstawicieli sektorów e-commerce, handlu, logistyki, regionalnych producentów oraz związki branżowe na rzecz legalizacji sprzedaży alkoholu przez internet. Celem jest ułatwienie sprzedaży alkoholu regionalnym polskim producentom.

Autor: PAP

Data: 05-05-2021, 16:53

KIG za legalizacją sprzedaży alkoholu przez internet; fot. shutterstock

"W związku z restrykcjami pandemicznymi i zamknięciem sektora gastronomicznego i hotelarskiego wielu z nich ograniczyło lub całkowicie wstrzymało dystrybucję swoich towarów. Dziś ratunkiem na wyjście z kryzysu, wynikającego z wielomiesięcznego ograniczenia dystrybucji produktów, jest dla nich unormowanie e-sprzedaży alkoholu, o co wspólnie będziemy zabiegać w formie dialogu z administracją rządową i Parlamentem" - wyjaśnił KIG.

Izba przypomniała, że obecnie e-handel produktami alkoholowymi jest zabroniony.

Prezes KIG Andrzej Arendarski zwraca uwagę, że "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" zakłada, że sektor żywności wysokiej jakości powinien otrzymać szczególne wsparcie ze strony państwa. Należy więc - jego zdaniem - stworzyć dla przedsiębiorców z branży alkoholowej możliwość konkurowania na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Według niego internet stał się takim samym kanałem sprzedaży, jak tradycyjne sklepy.

Arendarski zaznaczył, że wyjątkowo pokrzywdzeni są restauratorzy, ale także regionalni wytwórcy produktów spożywczych, takich jak piwa kraftowe, nalewki czy miody pitne. W związku z wprowadzonymi restrykcjami, restauracje przez wiele miesięcy działały tylko w trybie "na wynos", zaś mali producenci byli pozbawieni możliwości handlu swoimi wyrobami. Dla wielu polskich małych firm sprzedaż internetowa może stanowić ostatnią deskę ratunku przed zamknięciem produkcji i zwolnieniem pracowników - argumentuje prezes KIG. Dodał, że branża alkoholowa w Polsce wraz z łańcuchem dostaw zatrudnia ponad 300 tys. ludzi.

Kwestię obrotu alkoholem reguluje ustawa, która weszła w życie w 1982 r., podczas stanu wojennego, a ta dopuszcza sprzedaż wyrobów alkoholowych wyłącznie stacjonarnie. Poza Finlandią, jesteśmy ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, który nie uporządkował legislacyjnie e-handlu alkoholem.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby Handlu Waldemara Nowakowskiego, nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby legalnego produktu nie wolno było sprzedawać przez internet, który jest chętnie wykorzystywany przez konsumentów do zakupów w czasie pandemii. Pozwoli to również małym sklepom poszerzyć asortyment sprzedaży o alkohole rzemieślnicze i z segmentu premium. Zwiększy to także konkurencyjność w stosunku do m.in. dyskontów.

KIG tworzy koalicję ws. handlu alkoholem przez internet z m.in. Izbą Gospodarki Elektronicznej, Polską Izbą Handlu, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Polską Izbą Spedycji i Logistyki, Polskim Stowarzyszeniem Browarów Rzemieślniczych, Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich, Związkiem Pracodawców - Polska Rada Winiarstwa, Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.