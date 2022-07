Kłopoty z łańcuchem dostaw. Brakuje burbona, piwa i nuggetsów

W Nowej Zelandii brakuje burbona, piwa rzemieślniczego i nuggetsów z kurczaka z powodu problemów w światowych łańcuchach dostaw - poinformował w środę dziennik "Guardian".

Z powodu braku dwutlenku węgla na rynku nowozelandzkim zaczyna brakować gazowanych napojów, piwa i nuggetsów/ fot. Unsplash

Jak pisze gazeta, najbardziej we znaki daje się brak gotowych do spożycia drinków na bazie burbona, bardzo popularnych w Nowej Zelandii. "One są dla naszej branży jak chleb powszedni - gdyby chleb był sprzedawany w monopolowym" - skomentował Neil, pracownik takiego sklepu na przedmieściach Auckland.

Niedobór burbona na całym świecie

Od miesięcy sklepy mają trudności z uzupełnieniem zapasów. Jak napisał "Guardian", od 2021 roku niedobór burbona jest odczuwalny na całym świecie, co jest częściowo spowodowane przez większe spożycie alkoholu w czasie pandemii Covid-19.

Brakuje CO2 a z nim piwa, napojów i...nuggetsów

To niejedyny problem, z jakim mierzą się mieszkańcy Nowej Zelandii. Odkąd główny krajowy producent wykorzystywanego w przemyśle spożywczym dwutlenku węgla ogłosił, że do sierpnia zawiesza działalność na czas prac konserwacyjnych, na problemy z dostępem do CO2 skarżą się wytwórcy niektórych piw, napojów gazowanych i nuggestów - których w nowozelandzkich supermarketach brakuje od miesięcy.