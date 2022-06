Kompania Piwowarska: ceny piwa rosną i będą rosnąć

Autor: Jakub Szymanek

Data: 10-06-2022, 15:01

Inflacja, podatki i rosnące koszty powodują, że ceny piwa rosną i będą rosnąć – powiedział Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

Inflacja, podatki i rosnące koszty powodują, że ceny piwa rosną i będą rosnąć. fot. PAP

Jakub Szymanek: Jak czynniki takie jak pandemia, spadki sprzedaży poszczególnych rodzajów piwa, czy „kłody rzucane pod nogi” browarom przez polski rząd wpływają na budowanie strategii Kompanii Piwowarskiej w Polsce?

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej: Obecnie stawiamy na premiumizację portfolio i kontrolę kosztów. Na co dzień realizujemy założenia czterech filarów strategii Lepsza Przyszłość 2030, którą przyjęliśmy 2 lata temu. Filar Planeta odnosi się do ochrony środowiska i zakłada m.in. osiągnięcie neutralności węglowej w naszych browarach do 2030 roku. Od 2021 roku nasze browary w 100 proc. korzystają z energii elektrycznej pochodzącej z wiatru, co pozwoliło w ubiegłym roku obniżyć naszą emisję CO₂ o 55 proc.

Są też inne źródła emisji CO₂ takie jak logistyka i transport. Pracujemy z partnerami biznesowymi nad optymalizacją dostaw tak, żeby zredukować emisję CO2 w tym obszarze do zera. Do tej pory zmniejszyliśmy ją o 6 proc.

Kolejnym filarem naszej strategii są Ludzie. Zatrudniamy ponad 2600 osób i jest dla nas bardzo ważne, żeby wszyscy pracownicy mieli stabilne i dobre warunki pracy. Jesteśmy firmą, w której płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są równe. Stawiamy na różnorodność naszych zespołów, w szczególności na równy udział kobiet i mężczyzn wśród wyższej kadry kierowniczej. W 2021 roku 32 proc. kobiet zajmowało w Kompanii Piwowarskiej stanowiska kierownicze. Do 2030 roku chcemy osiągnąć w tym obszarze równowagę.

Jak rekordowa inflacja wpływa na rynek piwa?

A jak prezentuje się strategia dotycząca produktów i konkretnych marek?

W filarze Portfolio koncentrujemy się na międzynarodowych piwach premium, piwach bezalkoholowych oraz alkoholowych piwach smakowych. Jednocześnie inwestujemy w nasze główne marki: Tyskie, Żubr i Lech, które są motorem naszego biznesu i najsilniejszymi markami w Polsce. Inwestujemy, żeby ich wartość rosła lub była utrzymana. Dzięki temu możemy rozwijać mniejsze segmenty o dużym potencjale.

Oczywiście ważną częścią strategii biznesowej jest kanał sprzedaży. Chcemy mocno wspierać sektor HoReCa, by mógł się odbudować, bo tam konsumowane są nasze marki. Inwestujemy w wydarzenia muzyczne, wspiera je głównie marka Lech, czyli Pol’and’Rock Festival i Lech Polish Hip-Hop Festival. Do tego dochodzą wydarzenia sportowe. Sam chciałbym pójść ponownie na Stadion Narodowy i obejrzeć mecz z Tyskim w ręku.

Czwarty filar naszej strategii to Profit. Tutaj znaczenie mają wyniki poszczególnych marek. Patrząc na wzrost kosztów opakowań, energii, inflację, musimy być bardzo rygorystyczni i uważni co do wydatków, czy są to inwestycje w produkty, czy w marketing.

Czy rosnąca inflacja spowoduje podwyżki cen piwa?

Inflacja, podatki i rosnące koszty nie pozostawią innej możliwości. Ceny piwa rosną i będą rosnąć. Staramy się, żeby były poniżej średniej inflacji, ale podwyżki cen są nieuniknione.

