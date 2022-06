Kompania Piwowarska i M/platform rozszerzają współpracę

M/platform rozszerza współpracę z kolejnymi producentami. Od 30 maja, po okresie pilotażu prowadzonego na węższej grupie sklepów, promocje Kompanii Piwowarskiej są dostępne dla sklepów tradycyjnych, korzystających z M/platform i narzędzia M/promo+ w ramach stałej oferty.

Kompania Piwowarska współpracuje z M/platform. / fot. PTWP

M/platform to cyfrowa platforma usług oferująca nowe możliwości sklepom detalu tradycyjnego. Pod parasolem M/platform działają cztery usługi, które umożliwiają detalistom i producentom, a finalnie także konsumentom korzystanie z dedykowanych narzędzi.

Jednym z rozwiązań jest M/promo+, dzięki któremu detaliści, a następnie kupujący, mogą korzystać z wielu ofert promocyjnych od producentów. Umożliwia to technologia oparta o możliwości urządzeń fiskalnych w połączeniu ze strategiczną współpracą z producentami FMCG. M/promo+ monitoruje sprzedaż oraz precyzyjnie rozlicza promocje w oparciu o dane paragonowe. Jednocześnie technologia poszerza możliwości promowania o nowoczesne mechanizmy, które efektywnie budują rotację, wzrost sprzedaży i liczbę konsumentów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nasza współpraca w ramach M/platform to konsekwencja realizacji strategii wspierania rozwoju rynku tradycyjnego w Polsce. Kompania Piwowarska, jako lider branży piwnej, z chęcią angażuje się w innowacyjne rozwiązania i technologie, które pozwalają kreować nową jakość w handlu. M/platform to w naszych oczach cyfrowa rewolucja. Daje nam digitalowy dostęp do rynku tradycyjnego i jest narzędziem, które obecnie funkcjonuje na rynku detalicznym w największej skali. W ramach współpracy, możemy dostosować ofertę atrakcyjnych promocji konsumenckich do potrzeb detalistów, w oparciu o dane sprzedażowe oraz precyzyjne rozliczanie. Wspólnie rozwijamy tradycyjny ekosystem, stwarzając jeszcze większe możliwości dla konsumentów, regularnie sięgających po swoje ulubione marki z naszego portfela – powiedziała Zuzanna Cetnarowicz, ekspert ds. procesów biznesowych Kompanii Piwowarskiej.