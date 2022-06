Kompania Piwowarska: Pierwszy kwartał stracony dla branży piwnej

Autor: Jakub Szymanek

Data: 07-06-2022, 12:57

Tylko w 2021 roku rynek piwa skurczył się w porównaniu do poprzedniego roku o milion hektolitrów. To wielkość sprzedaży typowego browaru regionalnego w Polsce – stwierdził Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z nami ocenił rynek piwa w Polsce / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Jak poinformował Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, rynek piwa kurczy się i notuje najgorsze wyniki od 10 lat. Jak Pan to ocenia?

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej: Rzeczywiście, w 2021 rynek piwa zanotował spadek kolejny rok z rzędu. Potwierdzają to nasze dane wewnętrzne, a także zewnętrzne jak raport opublikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsumpcja piwa na głowę mieszkańca spadła z 99 w 2018 roku do 93,6 litrów w 2020 roku. Tylko w 2021 roku rynek piwa skurczył się w porównaniu do poprzedniego roku o milion hektolitrów. To wielkość sprzedaży typowego browaru regionalnego w Polsce. To obrazuje skalę spadku sprzedaży.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jakie są przyczyny tak dużego spadku sprzedaży piwa?

Przyczyn jest kilka. Jedną z nich są podwyżki podatku akcyzowego. W 2020 roku rząd podniósł akcyzę o 10 proc. W 2021 weszła w życie opłata cukrowa, która objęła piwa bezalkoholowe. Na początku tego roku weszła kolejna, 10 proc. podwyżka akcyzy na piwa alkoholowe, a w planach są kolejne podwyżki o 5 proc. na następne 5 lat. To spowoduje, że akcyza w sumie wzrośnie o 50 proc., co przekłada się na wyższą cenę piwa, którą ostatecznie odczuwają konsumenci.

Rozumiemy potrzeby rządu i budżetu, natomiast trzeba patrzeć, na ile jest to konstruktywne i przekłada się na wzrost przychodów. W 2020 roku akcyza wzrosła o 10 proc., ale wpływy z niej wzrosły o 5 proc., o czym poinformowało Ministerstwo Finansów.

Kolejnym powodem takiej sytuacji na rynku piwa jest pandemia, która zamknęła sektor HoReCa i wyeliminowała wydarzenia sportowe, rozrywkowe i spotkania towarzyskie, podczas których pije się piwo. Te okazje stracili konsumenci i sektor piwny. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przywrócenie życia towarzyskiego po dwóch latach przerwy, nie spowoduje natychmiastowej zmiany zachowań konsumentów. Potrzeba czasu, żeby je odbudować do takiego stanu jak przed pandemią. Również wojna w Ukrainie wpłynęła na zachowania i nastroje konsumenckie. Tak że pierwszy kwartał tego roku jest dla branży piwnej stracony.

Reasumując, są segmenty jak np. piwa premium, specjalności i piwa bezalkoholowe, które w tym okresie rosły, ale lagery i pozostały rynek piwa potrzebują stabilności i czasu, żeby się odbudować. Nie nastąpi to w ciągu miesiąca czy dwóch, zwłaszcza, że są też inne czynniki, jak choćby pogoda, które mogą mieć negatywny wpływ.

Głównie spada sprzedaż lagerów, z kolei rośnie sprzedaż piw smakowych i bezalkoholowych, o których Pan wspomniał. Z czego to wynika?

Tak, lagery kurczą się, natomiast rośnie subsegment lagerów premium, zwłaszcza marek globalnych lub z krajów o znanych tradycjach piwnych. Jest to nowa i interesująca propozycja dla konsumentów, chociażby ze względu na pochodzenie jak np. nasz czeski Kozel, którego sprzedaż rośnie.

Jeśli chodzi o pozostałe lagery, ich odbudowa zależy od dwóch kwestii: powrotu sektora HoReCa, ponieważ to w gastronomii jest duża konsumpcja lagerów oraz od nastrojów i możliwości finansowych konsumentów, a na te wpływa inflacja, która bije kolejne rekordy. Konsumenci muszą zwracać jeszcze większą uwagę na co wydają pieniądze, bo wszystkie koszty rosną. To wywołuje obawy o przyszłość i zmusza do skrupulatnego zarządzania wydatkami, a czasem rezygnacji z niektórych wyborów zakupowych, w tym piwa. Oczywiście w segmencie lagerów są też silne marki, które radzą sobie pomimo spadającej kategorii jak np. nasz Żubr, który jest znaną i uznaną marką, z unikalnym podejściem marketingowym.

Z kolei piwa bezalkoholowe szybko rosły przez ostatnie kilka lat, nadal rosną i będą rosnąć. Obecnie stanowią ok. 5 proc. całego rynku piwa w Polsce, w krajach sąsiednich jest to 10 proc. Dlatego, w stabilnym otoczeniu rynkowym, widzimy potencjał do rozwoju dla tego segmentu. Stabilność jest kluczowa, ponieważ po wprowadzeniu opłaty cukrowej dynamika wzrostu sprzedaży smakowych piw bezalkoholowych wyhamowała.

Czytaj więcej w strefie premium: Rynek piwa potrzebuje stabilności i czasu, żeby się odbudować (WYWIAD)