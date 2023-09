Browar rzemieślniczy z siedzibą w Bydgoszczy produkował takie piwa jak m.in. Bydgoskie Sesyjne, Bydgoski Apacz, Pszeniczniak, Witek i Singiel.

Właściciel firmy, Piotr Andres, zaznaczył w oświadczeniu, że „browar to ciągła potrzeba inwestowania, remontów. Duże koszty stałe. Do tego doszły ogromne podwyżki za surowce, media”.

- Aby warzyć i sprzedawać dobre piwo potrzebna była nowa linia rozlewnicza, tak aby to co uwarzymy trafiało do klienta w jakości za jaką płaci ciężko zarobionymi pieniędzmi. Po długim namyśle doszedłem do wniosku, że nie ma sensownych podstaw kolejnej inwestycji. Dziękuję wszystkim życzliwym ludziom których spotkaliśmy na naszej browarniczej drodze - dodał właściciel browaru.