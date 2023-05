Amerykańskie piwo Miller Lite (Molson Coors) to kolejna marka po Bud Light krytykowana za kontrowersyjny spot reklamowy. Oskarżono ją o podsycanie podziałów w duchu woke i niesprawiedliwe traktowanie mężczyzn - podaje Marketingprzykawie.pl.





Miller Lite krytykowany za kontrowersyjny spot; fot. mat.pras.

Krytyka reklamy piwa Miller Lite

Spot piwa Miller Lite powstał z okazji Miesiąca Historii Kobiet. Jego główną bohaterką jest aktorka komediowa Ilana Glazer, która pokazuje, że historię browarnictwa (kojarzonego wyłącznie z mężczyznami) przed wiekami tworzyły kobiety.

"W jaki sposób wieki później piwowarzy wyrazili wdzięczność wobec nas? Ubrali nas w bikini" – komentuje Glazer. Następnie przechodzi do ostatnich lat i plakatów reklamowych piwa, ukazujących skąpo ubrane kobiety. Zgodnie z hasłem "Bad $#!T to Good $#!T" zachęca do wsparcia przerabiania starych plakatów na nawóz. Ten zostanie przekazany kobietom zajmującym się warzeniem piwa.

Reklama jest szeroko wyśmiewana, a właściciel marki tłumaczy, że spot miał cel społeczny wyrażony w humorystyczny sposób.

Kontrowersje wokół Bud Light

Inna marka piwa Bud Light traci przez partnerstwo brandingowe z kontrowersyjną 26-letnią transpłciową influencerką - Dylan Mulvaney. Nadal jednak jest wyraźnym liderem w segmencie piw jasnych, nawet po tym, jak sprzedaż w USA spadła o ponad 20% od czasu wpisu w mediach społecznościowych z 1 kwietnia.

