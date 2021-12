Małe browary zwolnione z akcyzy?

Małe browary, które w poprzednim roku wyprodukowały nie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa, będą korzystać ze zwolnienia z akcyzy po uzyskaniu certyfikatu małego producenta – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek na stronach RCL.

Autor: PAP

Data: 20-12-2021, 12:54

Małe browary, które w poprzednim roku wyprodukowały nie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa, będą korzystać ze zwolnienia z akcyzy po uzyskaniu certyfikatu małego producenta / fot. Jakub Szymanek

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone rozporządzeniem, znalazły się nowe zasady korzystania małych browarów z ulgi w podatku akcyzowym. Chodzi o przedsiębiorców, którzy w ciągu poprzedniego roku wyprodukowali nie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa.

Jak uzyskać certyfikat małego producenta?

"(…) warunkiem zastosowania obniżonych (preferencyjnych) stawek akcyzy do napojów alkoholowych (wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie) jest posiadanie przez producenta tych napojów alkoholowych certyfikatu małego producenta, którego wzór będzie określać akt wykonawczy Komisji Europejskiej. Analogiczne przepisy (dot. certyfikatów), oprócz tych przewidzianych dla wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, muszą zostać wprowadzone również dla piwa. Z uwagi na to, że już w chwili obecnej mali producenci piwa korzystają z obniżonej stawki akcyzy na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przepisy dotyczące certyfikowania takiej produkcji zostaną wprowadzone tym rozporządzeniem" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Preferencyjna stawka akcyzy wynosi 50 proc. stawki podstawowej dla danego napoju alkoholowego.

W rozporządzeniu proponuje się także zmianę zasad rozliczania akcyzy w sytuacji, gdy mały producent piwa przekroczy limit 200 tys. hektolitrów rocznie.

"Dodatkowo, uchylony został ust. 8, który przewidywał dotychczas, w sytuacji przekroczenia limitu rocznej produkcji (a więc gdy nie został spełniony warunek co do ilości produkcji rocznej), że do całości wyprodukowanego piwa w danym roku była stosowana stawka standardowa. Zgodnie z przepisami ustawy, do której w tym zakresie będą odsyłać przepisy rozporządzenia, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym podmiot, któremu zostanie wydany certyfikat przestanie spełniać warunki dla wydania mu certyfikatu, będzie mógł zastosować obniżoną stawkę akcyzy, tylko do 200 tyś. hl, a do pozostałej ilości wyprodukowanego piwa będzie musiał zastosować stawkę standardową, obowiązującą dla piwa" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Projekt rozporządzenia wprowadza także wyłączenie się z opodatkowania akcyzą przypadków całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych w następstwie zezwolenia na zniszczenie tych wyrobów udzielonego przez właściwe organy państwa członkowskiego. Poza tym w projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zwolnienie z akcyzy w przypadku "pozostałych paliw opałowych". Chodzi paliwa objęte kodem CN 2707 99 99, do których od niedawna zalicza się również ciężkie oleje opałowe, wcześniej objęte kodem CN 2710 19 64.