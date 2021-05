Marka Królewskie stworzyła wielki mural w centrum Warszawy

W centrum Warszawy powstał mural, którego bohaterami są mieszkańcy stolicy. Malunek o powierzchni ponad 240 m2 stworzony został ze zdjęć nadesłanych przez warszawiaków w akcji pt. „Znani z Warszawy” i znajduje się przy ul. Waryńskiego 3, przy stacji Metro Politechnika.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 21-05-2021, 15:56

Marka Królewskie stworzyła w centrum Warszawy (Metro Politechnika) mural, którego bohaterami są mieszkańcy stolicy. fot. materiały prasowe

Obraz ma kształt Warszawy wypełnionej twarzami jej mieszkańców. Tych twarzy jest ponad 150, a każda z nich ma wymiary 75x75 cm (czyli mniej więcej wielkość 42” telewizora) i bez trudu można rozpoznać się na grafice.

Skąd taki pomysł?

– Tym muralem chcieliśmy pokazać, że miasto to nie tylko ulice i mury, a przede wszystkim ludzie. To oni współtworzą Warszawę i jej codzienną rzeczywistość. Niezależnie od tego, czy urodzili się w stolicy, czy wybrali to miejsce do życia – mówi Mariusz Brzeziński, kierujący marką piwa Królewskie - organizator akcji „Znani z Warszawy”.

W kwietniu Królewskie zaprosiło internautów do przesyłania swoich zdjęć, które następnie posłużyły artystom do namalowania grafiki. Zainteresowanie było spore.

Królewski i nieznani warszawiacy

Mural jest elementem tegorocznej kampanii marki piwa Królewskie, które od lat inspiruje do głębszego poznawania miasta i manifestowania dumy ze stolicy.

W ramach kampanii ukazał się też cykl historii o zwykłych-niezwykłych bohaterach warszawskich dzielnic. „Znani z … ” to 18 opowieści o ludziach mających wpływ na tkankę miasta. Są wśród nich rzemieślnicy, artyści czy aktywiści tworzący dziś lokalne wspólnoty. To takie postacie, jak m.in. znany z Ochoty Pan Marian Cegielski, który od ponad 40 lat prowadzi w tej dzielnicy pracownię grawerską. Czy też Agnieszka Bykowska-Giler, znana z Żoliborza „Dama z wiertarką”, która kancelarię prawną zmieniła na skrzynkę z narzędziami i teraz organizuje warsztaty majsterkowania dla ludzi w każdym wieku.

Całą kampanię spina proklamowany przez Królewskie Warszawskich Manifest, w którym czytamy m.in.: Krok po kroku, sprawiasz, że powstaje coś ważnego – dla ciebie i dla innych. W tym cała moc. To dzięki Tobie Warszawa ma swój niepowtarzalny charakter. Nieważne czy działasz sam, czy z całą ekipą. Niezależnie - od lat czy od niedawna. Współtworzysz to miasto i możesz z dumą powiedzieć: jestem znany z Warszawy.

Warszawski mural jest dziełem Good Looking Studio. Autorem koncepcji kreatywnej jest TWIN.digital collective, która odpowiada za komunikację 360o marki Królewskie. Działania PR realizuje Big Names. Media zaplanował i zakupił Starcom.