Marka Lech wesprze polski hip-hop i rap

Lech Polish Hip-Hop Music Awards to projekt marki Lech dla polskiego hip-hopu. Gatunek, który od wielu lat bije rekordy popularności na polskim rynku muzycznym, doczeka się nagród z prawdziwego zdarzenia. Topowi artyści i dawka muzycznych doznań to efekt połączenia sił Polish Hip-Hop Festival oraz marki Lech.

20-05-2021

Wydarzenie poprzedzi szeroko zakrojona kampania marketingowa. Jej pierwsze efekty będzie można zobaczyć 19 maja.

Pierwsza I edycja Lech Polish Hip-Hop Music Awards

I edycja Lech Polish Hip-Hop Music Awards odbędzie się 19 sierpnia we wrocławskiej Hali Stulecia. Pomysłodawcą gali są twórcy Polish Hip-Hop Festival, czyli największego festiwalu muzyki hip-hopowej w tej części Europy. Głównym celem nowego, muzycznego projektu jest docenienie polskich twórców hip-hopu i pokazanie, że kultura miejska w kraju nad Wisłą jest na światowym poziomie. Gala będzie ogromnym przedsięwzięciem muzycznym o zasięgu ogólnopolskim.

Podczas wydarzenia zostaną przyznane statuetki w 18 kategoriach. Nominowanych wybierze Gremium pod przewodnictwem Marcina Flinta i Dawida Bartkowskiego. W jego skład wchodzą osoby związane z dziennikarstwem muzycznym, znawcy hip-hopu m.in. przedstawiciele ogólnopolskiej prasy papierowej i rozgłośni radiowych. Poza wręczeniem nagród w Hali Stulecia odbędzie się koncert, na którym wystąpią topowe raperki i raperzy.

Nagrody oraz koncerty to jedynie część wielkiego przedsięwzięcia jakim jest Lech Polish Hip-Hop Music Awards. 19 maja,w ramach szeroko zakrojonej kampanii marketingowej, pojawi się w sieci pierwszy z trzech odcinków serialu „Czarna Wołga. Cichy&Mały”. W głównych rolach zobaczymy Artura Barcisia wcielającego się w postać „Cichego” oraz znanego w środowisku rapowym Winiego, któremu przypadła rola „Małego”. W tym samym odcinku zobaczymy także Te-Trisa – rapera, producenta i legendę polskiego freestyle'u. Serial będzie dostępny na oficjalnym kanale Lech Polish Hip-Hop Music Awards na platformie YouTube.

Dedykowane puszki Lech i inne działania promocyjne

Lech Polish Hip-Hop Music Awards zostanie wsparty zasięgową kampanią outdoorową, radiową oraz promocją w digitalu, display mobile i VOD. Informacje na temat wydarzenia znajdą się również na 18 milionach dedykowanych puszek Lech.

Pomysłodawcą wydarzenia jest Polish Hip-Hop Festival, natomiast sponsorem tytularnym gali marka Lech należąca do Kompanii Piwowarskiej. Za produkcję materiałów video do serialu „Czarna Wołga. Cichy&Mały” odpowiada dom produkcyjny OTO Film. W skład grupy projektowej wchodzą: Cut The Mustard - digital, Tailor Made PR – influencer marketing, Zenith – media.