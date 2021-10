Marka Tyskie otwiera sklep on-line z piwnymi gadżetami

Tyskie Browary Książęce to browar i znane w kraju oraz na świecie piwo. W browarze, który jest miejscem z ponad 400-letnią historią, tradycja łączy się z nowoczesnością i kulturą piwną. Kufle, otwieracze, wafle, zdjęcia, szyldy, magnesy, plakaty, pocztówki, postrzegane wcześniej jako eksponaty muzealne, teraz można mieć w swoim domu, dzięki sklepowi internetowemu z upominkami nawiązującymi do historii Tyskich Browarów Książęcych i marki Tyskie.

Na stronie sklepu tyskiestore.pl można kupić gadżety takie jak m.in. szkło do piwa, w tym replikę kufla z 1929 r. albo ceramiczny kufel z pokrywką z limitowanej edycji fot. materiały prasowe

Fanom tekstyliów Tyskie oferuje np. koszulki, skarpety, czapki, torby i plecaki. Dla spragnionych stylowych gadżetów przygotowało craftowe nosidło na piwo z tanka, stalowe otwieracze z logo marki i inne unikalne przedmioty.

Marka przywiązuje wagę zarówno do regionalnych korzeni, jak i surowców polskiego pochodzenia, dlatego do produkcji upominków wykorzystano materiały pochodzące od krajowych dostawców: polskich hut szkła, producentów tekstyliów i lokalnych rzemieślników.

Sklep Tyskie z piwnymi gadżetami

Na stronie sklepu tyskiestore.pl można kupić gadżety takie jak m.in. szkło do piwa, w tym replikę kufla z 1929 r., który powstał z okazji 300-lecia browaru, albo ceramiczny kufel z pokrywką z limitowanej edycji. Historię browaru uwieczniono również na plakatach, blachach, pocztówkach i magnesach w stylu vintage oraz w anglojęzycznej książce o Tyskich Browarach Książęcych.

Tyskie pomyślało też o fanach tekstyliów i oferuje koszulki, skarpety, czapki, torby i plecaki. Dla spragnionych stylowych gadżetów przygotowało craftowe nosidło na piwo z tanka, stalowe otwieracze z logo marki i inne unikalne przedmioty.

– Pomysł na sklep online od dawna był w naszych głowach. Otrzymywaliśmy wiele sygnałów, w postaci próśb i sugestii od fanów marki, którzy chcieliby mieć w swoich zbiorach pamiątki i symbole Tyskich Browarów Książęcych. Tyskie chce być blisko ludzi – jest to wpisane w DNA marki, więc zależało nam na spełnieniu tych życzeń. W sklepie można znaleźć bogaty zbiór designerskich gadżetów. A to dopiero początek – będziemy go sukcesywnie rozwijać, będą pojawiać się nowe upominki, więc warto zaglądać do niego regularnie – mówi Tycjan Lewandowski, dyrektor marki Tyskie.

Większość przedmiotów w Tyskie Store zaprojektowała pochodząca ze Śląska projektantka Matylda Sałajewska, współpracująca z marką Kompanii Piwowarskiej również przy rewitalizacji centrum wycieczkowego w Tyskich Browarach Książęcych. Efekty tej współpracy będzie można zobaczyć za jakiś czas. Zainteresowanych marka zaprasza na swoje kanały social media: Tyskie i Tyskie Browary Książęce.

– Z piwem jesteśmy związani już blisko 400 lat. Cenimy i szanujemy tradycję browarniczą i chcemy dzielić się naszą pasją. Dzięki współpracy z Matyldą, mogliśmy zrobić dobry użytek z naszych piwnych zasobów – dodaje Tycjan Lewandowski.

Tyskie Browary Książęce - historia

Tyskie Browary Książęce to perła architektury Śląska, a także jeden z najnowocześniejszych browarów w Europie. To tutaj bije serce Tyskiego i Książęcego. Tyskie warzone jest w tym miejscu nieprzerwanie od 1629 roku, co oznacza, że jest to jeden z najstarszych browarów w Polsce. Chociaż za oficjalną datę powstania Tyskich Browarów Książęcych przyjmuje się 1629 rok, to jednak wcześniej w dokumentach z 1467 roku pojawiają się wzmianki o warzeniu piwa w tutejszym folwarku.

Tyskie Browary Książęce powstały z inicjatywy rodu Promnitzów, a czas ich rozkwitu przypada na przełom XIX i XX wieku. Ówczesnym właścicielem browaru był wizjoner, książę Jan Henryk XI Hochberg. Browar od wieków miał znaczący wpływ na lokalną społeczność – wielu mieszkańców Tychów i okolic znalazło w nim zatrudnienie, a w 1893 roku powstała nawet linia kolejowa: Browar Tyski – dworzec kolejowy. W 1950 roku nieopodal browaru zostało otwarte Technikum Browarnicze. Dzisiaj browar rozpościera się po obu stronach ulicy Mikołowskiej w Tychach. Historyczna część browaru jest pod opieką konserwatora zabytków, a tuż obok znajduje się nowoczesny rozlew i centrum dystrybucji.

Tyskie Browary Książęce wchodzi w skład Kompanii Piwowarskiej, która jest liderem polskiego rynku piwnego, z udziałem 36,4 proc. (dane GUS, 2020).