Marka Tyskie postawi Hiszpanom piwo, jeśli Polska wygra mecz

Marka Tyskie stawia piwo, jeśli Polska wygra sobotni mecz. "Stawiamy Tyskie! Jeśli wygra Polska. A na TY przechodzimy niezależnie od wyniku" - animacja reklamowa Tyskiego z tym hasłem pojawi się w piątek wieczorem i będzie wyświetlana również w sobotę na telebimie w Sewilli, gdzie reprezentacja Polski zagra mecz z Hiszpanią.





Autor: BW / informacja prasowa

Data: 18-06-2021, 18:40

Animacja reklamowa Tyskiego z takim hasłem pojawi się w piątek wieczorem i będzie wyświetlana również w sobotę 19 czerwca na telebimie w Sewilli, gdzie reprezentacja Polski zagra mecz z Hiszpanią fot. materiały prasowe

Kompania Piwowarska motywuje w ten sposób reprezentację biało-czerwonych do wygranej po trudnym rozpoczęciu turnieju.

- Zdecydowaliśmy się zaprosić kibiców hiszpańskich na piwo, w geście pojednania, po ewentualnej porażce. Takie działanie wpisuje się w kampanię <<Jesteśmy Mistrzami Europy w przechodzeniu na TY>>. Chcielibyśmy móc zrealizować tę obietnicę i mam nadzieję, że nasza reprezentacja nam to umożliwi – mówi o akcji Paweł Drubkowski, brand manager marki Tyskie w Kompanii Piwowarskiej.

Strategia i działania marki Tyskie na Euro

Akcja Tyskiego wpisuje się w strategię i działania przygotowane na Euro. Marka w ramach platformy Przejdźmy na TY chce łączyć pomimo różnic. Na początku tygodnia Tyskie hasłem „Największy polski poeta to Słowacki” zachęcało Słowaków do przejścia na TY przed meczem z reprezentacją Polski. W ubiegłym tygodniu natomiast, Tyskie poprosiło kibiców Irlandii o wsparcie Polaków w meczu ze Słowakami. W dzienniku Irish Daily Star ukazał się apel, w którym marka pod hasłem Grab a Tyskie beer and help us cheer! (pol. Złap Tyskie i pomóż nam kibicować) zachęcała Irlandczyków do dopingowania biało-czerwonych. Taka sama reklama ukazała się również w dzienniku Irish Daily Mirror.



Za pomysł odpowiadają agencje: GONG i Huta 19 im. Joachima Fersengelda. Realizacją i działaniami PR zajął się zespół agencji: Huta 19 im. Joachima Fersengelda, zakupem mediów dom mediowy Zenith. Działania w social media i internecie prowadzi agencja GONG.