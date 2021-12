Mazurska Manufaktura wskrzesi browar Odra

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz piwa regionalnego, stawia śmiałe cele względem przejętego Browaru Profesja. Wrocławski zakład wskrzesi historyczną markę Odra, jak również skumuluje produkcję wszystkich marek bezalkoholowych całej spółki.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 16-12-2021, 13:40

Mazurska Manufaktura S.A. wskrzesi historyczną markę Odra / fot. materiały prasowe

Mazurska Manufaktura wskrzesi browar Odra

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Browar Profesja będzie budował silną pozycję producenta piw na rynku lokalnym poprzez reaktywację znanych, regionalnych brandów. W tym celu Mazurska Manufaktura odzyskała prawa do historycznego piwa Odra, którego ponowne warzenie będzie się odbywać we wrocławskich zakładach. W tym momencie,piwowarzy wrocławscy pracują nad odtworzeniem historycznej receptury, która posłuży do produkcji trzech gatunków piwa.

Browar Odra był niegdyś warzony w Browarach Mieszczańskich, które po ponad 100-letniej historii zakończyły działalność w 1996 roku. Obecnie w byłych zakładach browaru zaadaptowanych na Centrum Kulturalne organizowane są wystawy oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe.

- Angażując się w Browar Profesja wiedziałem, że rewitalizacja lokalnego browaru Odra, który z prawdziwym sentymentem wspomina starsza społeczność wrocławian, będzie jedną z pierwszych decyzji. Reaktywacja lokalnych, często upadłych marek piw, to główna idea, która przyświeca nam przy pozyskiwaniu praw do regionalnych produktów browarniczych. Bez zbędnej zwłoki odtwarzamy historyczną recepturę, przygotowujemy aparaturę, by zgodnie z planem ruszyć z dystrybucją już w I kwartale 2022 r - mówi Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury S.A.

Mazurska Manufaktura inwestycje w piwo bezalkoholowe

Specjalizacją wrocławskiego zakładu stanie się również produkcja piw bezalkoholowych lokalnych browarów, należących do spółki Mazurska Manufaktura SA, w tym m.in.: Jurand, Krak oraz Bractwo.

– Rynek piw bezalkoholowych to stale rosnący segment całego rynku, który według danych przekroczył wartość 1 mld zł w 2020 roku. Nie ukrywam, że my również planujemy coraz większą eksplorację tej gałęzi, a Browar Profesja wydaje się idealnym miejscem by skupić produkcję wszystkich naszych marek bezalkoholowych. Posiada niezbędną aparaturę do produkcji, jak również kompetentny i doświadczony zespół piwowarów - dodaje Jakub Gromek.

Wrocławski browar Profesja został założony w 2012 roku przez miłośników piwa i doświadczonych piwowarów domowych. W listopadzie 2021 roku 100 proc. udziałów spółki objęła Mazurska Manufaktura S.A. W zamian obecni właściciele obejmą pakiet nowej emisji akcji spółki ze Szczytna stanowiących 5,15% akcjonariatu.

Konsolidacja lokalnych marek piwa

Mazurska Manufaktura S.A. to rodzinna spółka działająca w zabytkowym, ponad 100-letnim Browarze w Szczytnie, specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi kraftowych oraz piwa.

W zgodzie z trwającą od 10 lat rewolucją piwną zwracającą wzrok konsumentów w kierunku produkcji rzemieślniczej, opartej również na lokalnym patriotyzmie, spółka reaktywuje znane, regionalne marki piwa. W 2021 roku Spółka przejęła prawa do 11 historycznych marek piwa, z różnych regionów Polski. Pierwszym, wskrzeszonym piwem, wprowadzonym na rynek w lutym br., jest Jurand – kultowa marka produkowana przez Browary Warmińsko-Mazurskie. Wiosną br. Spółka przywróciła na rynek Kujaw również markę Bractwo, a także reaktywuje Browary Bydgoskie, które były historycznym właścicielem tego piwa. W październiku br. poinformowała o przejęciu kolejnej historycznej marki piwa z Małopolski – Krak, a w listopadzie Browaru Profesja.