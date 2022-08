Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara: Czy branża ma powody do świętowania?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 05-08-2022, 08:03

Pierwszy piątek sierpnia to święto piwa i piwowarów. W tym roku Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara przypada 5 sierpnia. Czy w sezonie piwnym 2022 piwowarzy i browary mają powody do świętowania?

Pierwszy piątek sierpnia to święto piwa i piwowarów. / fot. PAP/Artur Reszko

Za nami kolejny miesiąc sezonu piwnego. I chociaż pogoda w Polsce bywa kapryśna, to jednak mieliśmy w kraju nad Wisłą sporo gorących dni w czerwcu, lipcu i teraz w sierpniu. Czy sprzyja to sprzedaży piwa? Z pewnością tak, aczkolwiek inne czynniki jak inflacja, drożyzna i również wyższe ceny piwa, sprawiają, że konsumenci ograniczają zakupy piwa, a niektórzy rezygnują z piwa całkowicie, co nie poprawia i tak słabej sprzedaży piwa w Polsce.

Pierwsze półrocze pokazało, że wciąż działamy w pełnym wyzwań i niepewnym otoczeniu. Przy podobnym wolumenie sprzedaży, pomimo podwyżki cen, wzrost naszych przychodów nie zrekompensował dalszej inflacji kosztów. Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem kosztów energii, surowców i opakowań, których nie udało nam się jeszcze w całości przenieść na finalnego konsumenta. Dodatkowo wzrost kosztów finansowania związany z podwyżkami stóp procentowych negatywnie wpłynął na nasz wynik netto. Jesteśmy w połowie sezonu i zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać czas wakacji i wczesnej jesieni do realizacji naszych celów na ten rok - ocenił Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.

Piwa bezalkoholowe, smakowe i lekkie na topie

Ogromną popularnością w tym sezonie, podobnie jak w poprzednich latach, cieszą się piwa smakowe, bezalkoholowe i lekkie, które są obecnie najlepiej rozwijającymi się segmentami na rynku piwa. W Polsce stanowią obecnie 5 proc. całego rynku. W krajach sąsiadujących jak Niemcy czy Czechy piwa smakowe i bezalkoholowe to 10 proc. całego rynku. To pokazuje, jak duży jest potencjał dla tego typu piw w Polsce.

Obecnie największe piwne koncerny praktycznie większość piw poszczególnych marek z zawartością alkoholu oferują również w formie bezalkoholowej. Według analiz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz firmy NielsenIQ w 2021 roku wartość sprzedaży piw bezalkoholowych osiągnęła 1,17 mld złotych, czyli o 157 mln więcej niż w roku poprzednim.

Piwa premium trzymają poziom

Kolejny segmentem, który dobrze radzi sobie na rynku, są piwa premium oraz piwa rzemieślnicze. Rośnie świadomość konsumentów na temat nowych stylów piwnych, który na polski rynek wprowadzili producenci piw rzemieślniczych i kraftowych. Trend ten na tyle zyskał na sile i zdobył duże grono miłośników, że odpowiedziały na niego największe koncerny piwne, wprowadzając do swoich ofert kolejne IPY i APY. Według danych Nielsena w ubiegłym roku sprzedaż piw premium wzrosła o ponad 20 proc. I chociaż konsumenci ograniczają swoje wydatki, szukając w ten sposób oszczędności, to jednak jak decydują się na zakup piwa, często wolą zapłacić więcej za jedno dobrej jakości piwo, niż kupić kilka sztuk piw gorszej jakości.

Nieciekawa sytuacja lagera

Rynek piwa kurczy się i notuje najgorsze wyniki od 10 lat, a jednym z segmentów z największym spadkiem jest lager. Ratunkiem dla tego rodzaju piwa miał być otwarty i odradzający się po pandemii sektor HoReCa. Gastronomia i hotele są tymi miejscami, w których spożywa się najwięcej piwa, głównie lagera. W restauracjach piwo jest drugim po jedzeniu najczęstszym wyborem z menu. Niestety przez drożyznę, rekordową inflację i jej konsekwencje, konsumenci ograniczają swoje wyjścia do restauracji, a także oszczędzają na wyjazdach wakacyjnych. To wszystko sprawia, że droga do odbudowy lagera jest jeszcze bardziej długa i kręta.

Są segmenty jak np. piwa premium, specjalności i piwa bezalkoholowe, które rosną, ale lagery i pozostały rynek piwa potrzebują stabilności i czasu, żeby się odbudować. Nie nastąpi to w ciągu miesiąca czy dwóch – stwierdził Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Czy lager wróci na dobre tory? Na ocenę tego segmentu, jak i całego rynku piwa, trzeba poczekać do zakończenia tegorocznego sezonu piwnego.