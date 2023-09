Podczas festiwalu muzyki i tańca, który odbył się w St. Ives w Kornwalii, wikariusz tamtejszej parafii zainstalował w kościele dwa dystrybutory z piwem. Jak podkreślił, chciał w ten zaprosić do kościoła różnych ludzi i sprawić, że być może wrócą do niego z innego powodu.

Dystrybutory z piwem w brytyjskim kościele; fot. shutterstock/bogdanhoda

Idea brytyjskiego księdza spotkała się z dezaprobatą kilku uczestników festiwalu. Jak zaznaczył jeden z wieloletnich członków wspólnoty, Barry Lewis, „protestuję w sprawie lokalizacji baru. W pobliżu ołtarza i świętych części kościoła sprzedaje się piwo”. Mężczyzna był oburzony również tym, że ludzie fotografują księdza ubranego w szaty, w których odprawia mszę, jak wyciąga kufle i nalewa piwo.

Dystrybutory z piwem w ponad 600-letnim kościele

Jak czytamy na portalu natemat.pl, pomysłodawca nowatorskiego sposobu przyciągnięcia wiernych do kościoła, Nick Widdows, uważa, że "ile ludzi, tyle opinii. Nigdy nie ma rzeczy, które są wprowadzone, a potem wszyscy je akceptują”.

Jak zaznaczył, umiejscowienie dystrybutorów z piwem ma charakter jedynie czasowy, a zastrzeżenia do pomysłu zgłosiło jedynie kilku członków wspólnoty.

– To tylko jeden z wielu sposobów zapraszania do kościoła różnych ludzi. Chcę, aby ludzie przyszli i doświadczyli czegoś pozytywnego podczas festiwalu. Spora grupa osób w ogóle nie wchodzi do świątyni. Jeśli ktoś przyjdzie i będzie się dobrze bawił na festiwalu, to możliwe, że przyjdzie tu też z innego powodu – wyjaśnił.

