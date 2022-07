Nowe okowity z piwa – współpraca AleBrowar i Podole Wielkie

Autor: Marcin Młodożeniec (40procent.pl)

Data: 07-07-2022, 14:23

Za nami premiera kolejnej, trzeciej już serii piwnych okowit stworzonych przez lęborski AleBrowar i pomorską gorzelnię rzemieślniczą Podole Wielkie.

Nowe okowity z piwa – współpraca AleBrowar i Podole Wielkie. fot. mat. pras.

Ooops, they did it again, chciałoby się powiedzieć. Za nami premiera kolejnej, trzeciej już serii piwnych okowit stworzonych przez lęborski AleBrowar i pomorską gorzelnię rzemieślniczą Podole Wielkie. Tym razem twórcy postawili na destylaty z piw Crazy Mike, Imperial Smoky Joe i The Pastry Master. Po raz pierwszy można było spróbować trunków, podczas Slow Fest Sopot, gdzie odbyła się oficjalna premiera.

AleBrowar i Podole Wielkie zrealizowały swój pierwszy wspólny projekt w maju 2021, kiedy to światło dzienne ujrzały okowity, dla których surowcem były pełnowartościowe piwa rzemieślnicze – Crazy Mike, Imperial Smoky Joe i Hard Bride. Sukces tej edycji zachęcił twórców do stworzenia kolejnego trio. Jeszcze późną jesienią pojawiły się Salty Barbara, El Fruto oraz Rowing Jack.

Nowe okowity z piwa – współpraca AleBrowar i Podole Wielkie. fot. mat. pras.

Tegoroczny wypust to powrót do destylatów Crazy Mike oraz Imperial Smoky Joe. Ten pierwszy, okazał się prawdziwym hitem podczas pierwszej serii, twórcy (Michał Saks i Michał Paszota) mają też do niego pewien sentyment, również ze względu na zbieżność imion z nazwą piwa. Ten drugi pojawił się w znacząco nowej odsłonie. Przed rozlaniem do butelek spędził 9 miesięcy w beczce po torfowej whisky Laphroaig. Trzecia piwna okowita zaprezentowana w tym roku na sopockim molo to The Pastry Master, alkohol stworzony z piwa opisanego jako cheesecake pastry sour, elderberry & bird cherry. Ale po kolei.

Crazy Mike po raz drugi, czyli edycja 2022

Kultowe piwo, uwarzone w stylu double IPA poddano destylacji, którą przeprowadził Michał Paszota, właściciel i Master Distiller gorzelni w Podolu Wielkim. I w swoim stylu, wprowadził kilka zmian w procesie destylacji a więc, jak przystało na alkohol z rocznikiem – ten Crazy Mike różni się nieco od swojego poprzednika. Pierwszą edycję, z 2021 roku, producent wyprzedał w ciągu zaledwie kilku dni od premiery. Dlatego tym razem stworzono więcej, bo 817 butelek o pojemności 700 ml. Może za szybko nie zabraknie. Ale czy, aby na pewno? Moc? 42%.

Crazy Mike 2022 to powrót do pierwszego wspólnego destylatu od AleBrowar i Podole Wielkie. fot. mat. pras.

Trunek pachnie przede wszystkim tropikalnymi owocami (mango, grapefruit, pomelo) i chmielem. W smaku znajdziecie sporo herbaty, chmielu i cytrusów. Świetny trunek, który ma szansę stać się tak samo kultowy w kategorii okowit, jak piwo, z którego powstał. Jeśli lubicie piwne okowity, nie możecie nie spróbować Crazy Mike’a.

Z innej beczki, czyli Imperial Smoky Joe Laphroaig Cask Finished 2020

Smoky Joe wprowadzony na rynek w 2022 to jest ten sam destylat, który znalazł się w butelkach podczas premierowej serii okowit stworzonych wspólnie przez Podole Wielkie i AleBrowar. To dlatego na etykiecie znajdziecie rocznik 2020 – wtedy piwo zostało uwarzone. Jest jednak zasadnicza różnica. Ta partia alkoholu, przed rozlewem, była finiszowana przez 9 miesięcy w beczkach po dymnej whisky Laphroaig.

Imperial Smoky Joe z 2020 roku był finiszowany w beczce po whisky Laphroaig. fot. mat. pras.

Jak nietrudno się domyślić, Smoky Joe, który już jako piwo miał kontakt z torfem (imperial peated stout), w tej edycji, robi na rynku jeszcze większy dym. Moc też podkręcono tu do 46%. Oczywiście beczka oddała mu też trochę koloru. Nakład – 436 butelek.

Tego jeszcze nie było - The Pastry Master 2022

Szaleństwo do kwadratu. AleBrowar zaprosił do współpracy przy warzeniu piwa… cukiernika, co ZAOWOCOWAŁO świetnym trunkiem. Mamy tu dodatek czarnego bzu i czeremchy. Brzmi ciekawie?To nie wszystko. Piwo poddano destylacji, którą przeprowadził Michał Paszota. A spod jego ręki wychodzą tylko alkohole bardzo dobre i doskonałe. W której kategorii znajduje się The Pastry Master? O tym trzeba przekonać się samemu. Trzeba się spieszyć, powstało tylko 467 butelek. Trunek zestawiono z mocą taką jak Crazy Mike’a, czyli 42%.