Branża piwowarska wprowadza nowe oznaczenia na piwie. Dotychczasowe hasła, stosowane rotacyjnie: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zostają zastąpione przez 3 piktogramy, ilustrujące te przekazy. Nowe oznaczenia pojawią się jednocześnie na wszystkich piwach. Zmiana obejmie również piwa bezalkoholowe, na których pojawi się znak „18+”. Są to pierwsze takie zmiany od 10 lat.

Branża piwowarska wprowadza nowe oznaczenia na piwie. Czego dotyczą zmiany? / fot. JS

Nowe oznaczenia na piwach. Czego dotyczą zmiany?

Producenci piwa zrzeszeni w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie wprowadzają nowe oznaczenia odpowiedzialnościowe, które pojawią się na każdym opakowaniu piwa oraz w przekazach reklamowych. Dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zastąpią 3 piktogramy, ilustrujące te przekazy.

Modyfikacja znaków odpowiedzialnościowych jest kontynuacją dobrowolnej inicjatywy branży piwowarskiej na rzecz zapobiegania konsumpcji alkoholu przez osoby, które nie powinny go spożywać – kobiety w ciąży, kierowców oraz niepełnoletnich. Wszystkie trzy ikony będą widoczne na każdym opakowaniu piwa alkoholowego.

Duża zmiana dotyczy piw bez procentów, na których zostanie zamieszczony znak „18+”. Tym samym, konsumenci otrzymują jasny przekaz, że cieszące się rosnącą popularnością „zerówki” są produktem skierowanym tylko do osób pełnoletnich, tak samo jak wszystkie piwa alkoholowe.

W tym roku mija 15 lat od wprowadzenia na butelkach i puszkach z piwem pierwszego znaku odpowiedzialnościowego „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. W 2010 roku branża zaczęła zamieszczać kolejny – „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, a trzy lata później etykiety znakowano także hasłem „W ciąży nie piję alkoholu”. Dotychczas oznaczenia te stosowano rotacyjnie. W tym roku zdecydowaliśmy się na uproszczenie znaków oraz jednoczesne stosowanie wszystkich trzech ikon na każdym opakowaniu piwa alkoholowego – powiedział Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.

Oznaczenia na piwnych etykietach odwołują się do najważniejszych kwestii dotyczących profilaktyki i kształtowania świadomości konsumentów, wyraźnie przypominając, w jakich sytuacjach nie wolno spożywać alkoholu. Są również istotnym elementem realizowanych przez Związek długofalowych działań samoregulacyjnych i edukacyjnych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Ich konsekwentne umieszczanie na opakowaniach piwa, w spotach reklamowych, na materiałach promocyjnych oraz w Internecie sprawiło, że oznaczenia są powszechnie rozpoznawane.

Jak wynika z badania zrealizowanego w kwietniu br. przez SW Research, ok. 90% respondentów spotkało się z oznaczeniami stosowanymi przez producentów piwa. Uczestnicy badania wskazali również, że są one bardziej czytelne i bardziej zrozumiałe niż ostrzeżenia rządowe, które muszą być zamieszczane na reklamach piwa, w formie czerwonego napisu na białym tle.

Dobrowolne zobowiązania branżowe to ważny element kształtujący etyczne zachowania rynkowe. Korzystają na tym zarówno firmy, jak i konsumenci, bo samoregulacje są zwykle bardzo pozytywnie odbierane przez wszystkich. Są naturalnym uzupełnieniem regulacji prawnych, ale znacznie mocniej przyczyniają się do budowania wspólnoty wartości, która łączy konsumentów z firmą. Dzięki temu następują faktyczne zmiany w zachowaniach konsumenckich – stwierdził prof. Bolesław Rok, etyk biznesu z Akademii Leona Koźmińskiego.

Piwo bezalkoholowe tylko dla dorosłych

Całkowitą nowością jest wprowadzenie oznaczenia „18+” na opakowaniach piw bezalkoholowych. Producenci chcą w ten sposób dotrzeć do konsumentów, sprzedawców i rodziców ze swoim stanowiskiem. Branża piwowarska wielokrotnie już mówiła, a teraz pokazuje to także na swoich produktach, że wszystkie piwa, również bezalkoholowe, mogą być sprzedawane i konsumowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Świat piwa to świat dorosłych, do którego osoby nieletnie nie powinny mieć dostępu. Każde piwo, alkoholowe i bezalkoholowe, jest produkowane i warzone z myślą o dorosłym konsumencie, a nie osobach niepełnoletnich. Dlatego branża piwowarska stosuje te same zasady we wszystkich działaniach marketingowych. Są one jednakowe dla piw zawierających procenty, jak i tych niezawierających alkoholu - wyjaśnił Bartłomiej Morzycki. Jedną z kluczowych zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Reklamy oraz w wewnętrznych regulacjach członków Browarów Polskich jest zapis mówiący, że reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18. roku życia. Jego kontynuacją jest szereg zapisów szczegółowych wskazujący, że np. aktorzy występujący w reklamach piwa muszą mieć ukończone 25 lat, a przekazy mogą być zamieszczane w mediach, których odbiorcy przynajmniej w 75% stanowią osoby dorosłe, z kolei strony internetowe muszą być wyposażone w tzw. bramki wiekowe - dodał.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie, prof. dr hab. Andrzej Mariusz Fal, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, wykładowczyni na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego podczas konferencji prasowej poświęconej nowym opakowaniom na piwach. / fot. JS

Zdaniem prof. dr. hab. Andrzeja Fala, Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, zauważalny od kilku lat trend przestawiania się na napoje bezalkoholowe i niskoalkoholowe to pozytywne zjawisko z punktu widzenia zdrowia publicznego. Może on stanowić sygnał do wspierania struktury konsumpcji alkoholu, w której większość stanowią napoje niskoprocentowe lub bez procentów. Jednak fakt, że piwo bezalkoholowe pozbawione jest procentów nie oznacza, że jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Zasady jego sprzedaży i konsumpcji powinny być takie same, jak w przypadku piw z alkoholem.

Inicjatywę docenia również psycholog, dr Aleksandra Piotrowska. Jej zdaniem wpływ na odpowiedzialne postawy młodzieży względem alkoholu mają przede wszystkim rodzice, ale również państwo i producenci. Jak zauważa, młodych należy wspierać w nauce asertywności i wyraźnym mówieniu „nie”. Łatwiej przestrzegać reguł, kiedy są one jasne, widoczne dla wszystkich, wymagane i respektowane przez otoczenie. Zbliżająca się majówka, sprzyjająca spotkaniom w gronie znajomych, to dobry moment, by o tych zasadach przypomnieć.

Nowe znaki są już stopniowo wprowadzane i znajdą się na każdym opakowaniu piw warzonych przez członków Związku Browary Polskie takich jak: Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec oraz Calsberg Polska do końca 2023 r. Inne browary w Polsce również będą mogły dostać licencję od ZPPP Browary Polskie na stosowanie nowych oznaczeń na swoich piwach.

Nowe opakowania na piwach. / fot. JS

