Nowy sklep Tenczynek Świeże w warszawskiej Hali Koszyki

Autor: AW

Data: 06-07-2022, 09:31

Nowy sklep działający pod marką Tenczynek Świeże otwiera się w warszawskiej Hali Koszyki. Do końca roku 2023 ma powstać łącznie 100 punktów na terenie całej Polski.

Tenczynek Świeże chce mieć 100 punktów

Tenczynek Świeże podjął decyzję o rozbudowie sieci sklepów na terenie całej Polski. Do końca lipca powstanie łącznie 20 punktów (kolejnych 20 jest w procesie adaptacji i uzyskiwania koncesji), w tym te w Warszawie. Do już istniejących sklepów na Powiślu (CH Arkada), przy ulicy Kaliny Jędrusik na Żoliborzu oraz na Mokotowie ul. Postępu dołącza sklep w Hali Koszyki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Celem Tenczyńskiej Dystrybucji jest otwarcie do końca 2023 roku łącznie 100 sklepów Świeżego na terenie całej Polski.

– Cieszę się, że Klienci Hali Koszyki będą mieli możliwość spróbować na miejscu naszych wyjątkowych piw i innych alkoholi sygnowanych przez Manufakturę Piwa Wódki i Wina. Piwo świeże, które leży u podstaw nazwy sieci naszych tenczyńskich sklepów jest naprawdę świeże. Niepasteryzowane, niefiltrowane, co pozwala mu zachować wszystkie walory smakowe i zapachowe cenione przez prawdziwych piwoszy. Jeśli zabraknie go w danym dniu, kolejna partia dotrze do sklepu w nocy, zaraz po zakończeniu procesu warzenia. Piwo nalewane do butelek przez sprzedawców gwarantuje niespotykane nigdzie indziej doznania. Dlatego nasze sklepy w Krakowie, Wrocławiu i w Warszawie cieszą się rosnącym zainteresowaniem. – mówi Janusz Palikot, który będzie obecny w pierwszym dniu działalności sklepu w Koszykach i osobiście będzie nalewał piwo Świeże.