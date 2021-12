Onar zapowiada premierę nowego piwa

Po piwie Achtung, które Onar wypuścił w kooperacji z browarem rzemieślniczym Funky Fluid, pora na kolejną odsłonę współpracy rapera i marki. Już w najbliższy weekend odbędzie się premiera podwójnego Achtung, który został uwarzony z okazji urodzin artysty.

Autor: portalspozywczy.pl/materiał prasowy

Data: 14-12-2021, 12:36

Podwójny Achtung to jego odświeżona wersja piwa rapera - 8-procentowa, podwójna New England IPA - oznacza to jeszcze bardziej owocowy aromat, więcej chmielu Sabro i HBC 472.

Onar: Piwo Achtung

Premierowo podwójnego Achtunga będzie można skosztować w najbliższy piątek (17.12) w wybranych pubach w Krakowie oraz w sobotę (18.12) w wybranych lokalach w Warszawie. W obu miastach Onar pojawi się na miejscu i osobiście będzie rozlewał fanom swoje autorskie piwo. Jeszcze przed świętami trafi ono do pubów, barów oraz sklepów specjalistycznych z kraftami w całej Polsce.

Piwo Achtung zostało uwarzone z okazji premiery albumu Onara o tej samej nazwie. Już wtedy Funky Fluid oraz raper zapowiadali, że to nie koniec ich współpracy i w przyszłości możemy oczekiwać ich kolejnych wspólnych działań.

Achtung dostępny był w sklepach specjalistycznych oraz lokalach w całej Polsce, a także w sklepach sieci Lidl.

Piwo Achtung: Gdzie dostępne?

Lista lokali w których premierowo będzie dostępne piwo:

Kraków (17.12):

Nowy Kraftowy

Techie's

Hala Forum

Nalej Se

Multi Qlti

Antycafe

Warszawa (18.12):

KEN 54

Kufle i Kapsle Nowogrodzka

San Escobar Poznańska

Hopito