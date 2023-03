Manufaktura Piwa Wódki i Wina Janusza Palikota otrzymała oficjalne potwierdzenie przyjęcia oferty wstępnej przez Grupę Żywiec na zakup browaru Leżajsk wraz z marką piwa Leżajsk. Propozycja MPWiW została złożona w związku z publicznymi zapowiedziami likwidacji browaru w Leżajsku w jego obecnym kształcie.

15 marca 2023 r. Manufaktura Piwa Wódki i Wina otrzymała mailowe potwierdzenie od Grupy Żywiec przyjęcia do wiadomości zainteresowania MPWiW zakupem likwidowanego browaru w Leżajsku.

– Jesteśmy poważnie zainteresowani zakupem browaru w Leżajsku. Nasze możliwości produkcyjne w Tenczynku nie pozwalają na zaspokojenie szybko rosnących potrzeb rynku. Trwają intensywne prace nad rozbudową naszych kontaktów międzynarodowych i one także wymagają zdolności do produkcji. Chcemy kupić browar wraz z pełną infrastrukturą oraz prawem do znaku towarowego Leżajsk, w którym widzimy olbrzymi potencjał. Mamy wiedzę i umiejętności do tworzenia marek, które budzą zainteresowanie i emocje. To dzisiaj klucz do sukcesu. Cieszę się, że po okresie jakichś zakłóceń w komunikacji otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie od Grupy Żywiec, że nasza propozycja została przyjęta do wiadomości - powiedział Janusz Palikot, Prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina.

Palikot podaje, że z informacji, które otrzymał od Żywca wynika, że trwa proces formalnego przygotowania do negocjacji.

- Zapewne zostanie to zlecone jakiejś kancelarii lub firmie doradczej. My jesteśmy przygotowani do rozmów, choćby jutro. Szczegółowa oferta z naszej strony będzie możliwa po ustaleniu, co będzie przedmiotem transakcji: browar z całą infrastrukturą, czy tylko jej część, prawa do znaku, czy bez tych praw. Każda z tych kwestii wpływa na cenę i wymaga due dilligance. Zapewne, jeśli dojdzie do transakcji, to trzeba się liczyć z końcem II lub początkiem III kwartału, bo takie rzeczy nigdy nie dzieją się szybko. Kluczową jest data zapowiedzianej likwidacji browaru, ustalona na 30 czerwca. Ale właściciel, czyli Grupa Żywiec, może przedłużyć czas trwania zapowiedzianej likwidacji, tak by nie doszło do przerwy w faktycznej działalności. To są oczywiście ich decyzje. My chcielibyśmy zapewnić możliwość działania i pracy dla ludzi, bez uszczerbku dla nich – powiedział Janusz Palikot, Prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina.