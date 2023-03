Alkohole i używki

Pierwszy studencki browar w Polsce rusza na podbój rynku

Autor: Albert Katana

Data: 31-03-2023, 07:58

Browar UwaRzone to nowa inicjatywa studentów i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na ile to poważny biznes, a na ile zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, gdzie będzie warzone studenckie piwo i kiedy będzie można go spróbować?

Twórcy Browaru UwaRzone opowiedzieli nam o tej nietypowej inicjatywie. fot. mat. pras.