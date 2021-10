Pilsweizer rozpoczyna współpracę z delikatesami Szubryt

Browar Pilsweizer, producent piwa marki Pilsvar, rozpoczyna współpracę z siecią sklepów Szubryt, operatorem ponad stu sklepów firmowych w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku.

Firma Szubryt jest operatorem sieci ponad stu sklepów firmowych; fot. mat. pras

Browar Pilsweizer w sklepach Szubryt

Współpraca docelowo ma objąć większość sklepów sieci Szubryt. Pierwszym punktem sprzedaży, w którym ją wdrożono, są Delikatesy sieci Szubryt w Limanowej, gdzie dostępne są wszystkie piwa browaru. Dodatkowo Klienci mogą tam kupić piwo lane do specjalnie na tę potrzebę przygotowanych butelek PET. Oferowane w ten sposób piwo lane to niepasteryzowana i niefiltrowana wersja piwa Pilsvar Grybów.

Limanowa jest pierwszą lokalizacją, od której rozpoczęła się współpraca pomiędzy Browarem Pilsweizer a siecią sklepów Szubryt. Kolejnym miejscem będą Delikatesy Szubryt w Rzeszowie, gdzie piwa Pilsvar pojawią się już w październiku.

Pilsweizer rozwija sprzedaż Pilsvar

Pilsweizer od lat sukcesywnie rozwija sieć sprzedaży piw Pilsvar w całej Polsce. Obecnie są one dostępne w m.in. w sieciach Kaufland, Auchan, Biedronka, Carrefour, Eurocash, Lewiatan, Delikatesy Centrum czy ABC.

Grybowski browar uruchamia również w Małopolsce swoje sklepy patronackie, obecnie działa już 5 takich punktów: dwa w Tarnowie i po jednym w Gorlicach, Nowym Sączu i Starym Sączu.

- Od kilku lat rozwijamy naszą sieć sprzedaży w całym kraju, ale cały czas nie zapominamy również o regionie, o tym naszym terenie „wokół komina”. Temu służy m.in. rozwój sieci sklepów partnerskich w Małopolsce, ale i nawiązywanie takich partnerstw jak to najnowsze, z siecią Szubryt. Bardzo nas cieszy, że nasze piwa będą dostępne w Delikatesach tej sieci w tak szerokiej ofercie, również z możliwością zakupu piwa lanego - mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Browaru Pilsweizer S.A.

Szubryt sklepy firmowe

Firma Szubryt jest operatorem sieci ponad stu sklepów firmowych (w tym również w formacie delikatesów) w Małopolsce oraz na Podkarpaciu i na Śląsku. Jest również właścicielem zakładów mięsnych.

- Jako właściciel regionalnej sieci sklepów cały czas rozwijamy naszą koncepcję docierania do jak najszerszej grupy klientów i bycia dla nich partnerem w codziennych zakupach. Od lat staramy się by nasza oferta była coraz bogatsza i coraz bardziej różnorodna, tak więc współpraca z Browarem Pilsweizer doskonale wpisuje się w naszą koncepcję biznesową, w ramach której jest również miejsce na niestandardowe podejście do Klienta, oferowanie mu wartości dodanych w postaci np. właśnie dostępności piwa lanego Pilsvar w naszym sklepie - mówi Zbigniew Król, Dyrektor Sprzedaży firmy Szubryt.

Browar Pilsweizer: Historia

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem i rozpoczęli produkcję piwa pod marką Pilsweizer, a następnie Pilsvar.

Browar Pilsweizer jest najstarszym browarem regionalnym w Małopolsce i na Podkarpaciu.