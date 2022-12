Alkohole i używki

Pinta inwestuje w piwa leżakowane w beczkach po innych alkoholach

Autor: Jakub Szymanek

Data: 09-12-2022, 14:35

Pinta Barrel Brewing S.A., specjalistyczny browar uruchomiony w 2021 r. dzięki zaangażowaniu inwestorów społecznościowych, podsumował swój pierwszy pełny rok produkcyjny. W 2022 r. na rynek trafiło 19 różnych piw w ilości niemal 186 hektolitrów. Były to wyłącznie piwa Barrel Aged, czyli piwa ultra premium, leżakowane w drewnianych beczkach po innych alkoholach.

Pinta stawia na piwa ultra premium. / fot. materiały prasowe

Liczba beczek napełnionych leżakującym piwem wzrosła ze 152 na koniec 2021 r. do 274 w tym roku. Dodatkowo browar zakupił we Włoszech foeder, czyli ogromną beczkę o pojemności 30 hektolitrów przede wszystkim do fermentacji piw dzikich. Wcześniej przez 10 lat beczka ta była używana do leżakowania czerwonego wina. W planach browaru jest dalsze systematyczne zwiększanie liczby beczek. Docelowo w magazynach browaru może ich być od 600 do 800.

– Zdążyliśmy już zgromadzić wokół siebie grono stałych odbiorców, którzy w piwie szukają najwyższej jakości i wyjątkowych doznań smakowych. Tworzymy rynek, którego praktycznie w Polsce nie było i cieszymy się, że nasze piwa coraz bardziej zwracają uwagę entuzjastów Barrel Aged za granicą – mówi Bartek Ociesa, główny piwowar Browaru Pinta i szef projektu Pinta Barrel Brewing.